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Summer treat: Hot fruit crisp topped with vanilla ice cream

By Elizabeth Karmel
Associated Press

Published: June 27, 2017 - 05:26 PM

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