Summer treat: Hot fruit crisp topped with vanilla ice cream

PHA+VGhlIGNyaXNwLCBjb2JibGVyLCBjcnVtYmxlLCBncnVudCwgc2x1bXAgb3IgYnVja2xlOiBU
aGV5IGFyZSBhbGwgZnJ1aXQgZGVzc2VydHMgYmFrZWQgd2l0aCBhIHN3ZWV0ICYjODIyMDtwYXN0
cnkmIzgyMjE7IHRvcHBpbmcuPC9wPjxwPlRoZXkmIzgyMTc7cmUgYWxzbyB0aGUgZXBpdG9tZSBv
ZiBhIHN1bW1lciBkZXNzZXJ0ICYjODIxMjsgYWx0aG91Z2ggSSBoYXZlIGJlZW4ga25vd24gdG8g
dHVybiBhcHBsZXMgYW5kIHBlYXJzIGludG8gY3Jpc3BzIGluIHRoZSBmYWxsLiBTdGlsbCwgYSBo
b3QgZnJ1aXQgZGVzc2VydCB0b3BwZWQgd2l0aCB2YW5pbGxhIGljZSBjcmVhbSBpcyB0aGUgZXNz
ZW5jZSBvZiBzdW1tZXIuPC9wPjxwPkkgYW0gcGFydGlhbCB0byBhIGNyaXNwIHRvcHBlZCB3aXRo
IGEgY29tYmluYXRpb24gb2Ygb2F0bWVhbCwgZmxvdXIsIGJ1dHRlciBhbmQgc3VnYXIgYW5kIHNv
bWV0aW1lcyBudXRzLiBUaGUgdG9wcGluZyByYW5nZXMgZnJvbSBzdHJldXNlbCB0byBncmFub2xh
IGFuZCBjb21wbGV0ZWx5IGNvdmVycyB0aGUgZnJ1aXQuIFNpbmNlIHRoZSB0b3BwaW5nIGlzIGV2
ZXJ5b25lJiM4MjE3O3MgZmF2b3JpdGUgcGFydCBvZiB0aGUgZGVzc2VydCwgSSBhZGQgcGVjYW5z
IHRvIG1ha2UgdGhlIGNyaXNwIHRvcHBpbmcgZXZlbiBtb3JlIGNydW5jaHkgYW5kIHN1YnN0YW50
aWFsLiBUaGUgY3Jpc3AgaXMgc29tZXRpbWVzIHJlZmVycmVkIHRvIGFzIGEgY3J1bWJsZSBvciBh
IGJ1Y2tsZSB3aGVuIGEgbW9yZSBjbGFzc2ljIHN0cmV1c2VsIHRvcHBpbmcgaXMgdXNlZC48L3A+
PHA+Q29iYmxlcnMgYXJlIGdlbmVyYWxseSB0b3BwZWQgd2l0aCBiYXR0ZXJzIG9yIGJpc2N1aXRz
IGFuZCB0aGUgdG9wcGluZyBpcyBzcG9vbmVkIG9uLCBsZWF2aW5nIHNwYWNlIHRoYXQgdGhlIGZy
dWl0IGNhbiBidWJibGUgdXAgYW5kIHNob3cgdGhyb3VnaC4gR3J1bnRzIG9yIHNsdW1wcyBhcmUg
bGlrZSBjb2JibGVycyBhbmQgdGhlIG5hbWUgaXMgcHVycG9ydGVkIHRvIGNvbWUgZnJvbSB0aGUg
c291bmQgdGhhdCB0aGUgZnJ1aXQgbWFrZXMgYXMgaXQgY29va3MuPC9wPjxwPk5vIG1hdHRlciBo
b3cgaXQgaXMgdG9wcGVkLCBJIGxvdmUgdG8gZ3JpbGwgdGhpcyBkZXNzZXJ0LiBFdmVuIHRob3Vn
aCB0aGUgcHJvY2VzcyBpcyBzaW1pbGFyIHRvIGJha2luZywgaXQgaXMgbXVjaCBtb3JlIGRyYW1h
dGljLjwvcD48cD5SaWdodCBub3csIEkgYW0gbWFraW5nIG9uZSB3aXRoIHN0cmF3YmVycmllcyBh
bmQgcmh1YmFyYiwgYnV0IGl0IGlzIGdvb2Qgd2l0aCB3aGF0ZXZlciBmcnVpdCB5b3UgZmluZCBh
dCB0aGUgbWFya2V0LiBNYWtlIHN1cmUgdGhlIGZydWl0IGlzIHJpcGUsIGFuZCBtaXggaXQgd2l0
aCBhIGxpdHRsZSBiaXQgb2Ygc3VnYXIsIGNpdHJ1cyBhbmQgY2lubmFtb24uIFRoZSBhZGRpdGlv
biBvZiBHcmFuZCBNYXJuaWVyIGlzIG9wdGlvbmFsIGJ1dCBtYWtlcyBhIGJpZyBkaWZmZXJlbmNl
IGluIHRoZSBkZXB0aCBvZiBmbGF2b3IsIGFuZCBtYXJyeWluZyB0aGUgaW5ncmVkaWVudHMuIElm
IHlvdSBkb24mIzgyMTc7dCBoYXZlIEdyYW5kIE1hcm5pZXIsIGFkZCBhIGJpdCBvZiBib3VyYm9u
IG9yIHlvdXIgZmF2b3JpdGUgY2l0cnVzIG9yIG51dCBsaXF1ZXVyLjwvcD48cD5XaGVuIHlvdSB0
b3NzIHRoZSBmcnVpdCB3aXRoIHRoZSBzdWdhciBhbmQgY29ybnN0YXJjaCwgbWl4IHdlbGwgYW5k
IGxldCB0aGUgZnJ1aXQgc2l0IGZvciA1IG1pbnV0ZXMgdG8gYnJpbmcgb3V0IHRoZSBuYXR1cmFs
IGp1aWNlcyBhbmQgbWl4IGFnYWluLjwvcD48cD5CYWtlIGxvbmcgZW5vdWdoIGZvciB0aGUgY29y
bnN0YXJjaCBhbmQgZnJ1aXQganVpY2VzIHRvIGJ1YmJsZSB1cCBhbmQgdHVybiBvcGFxdWUgb3Ig
eW91ciBjcmlzcCB3aWxsIHRhc3RlIHNsaWdodGx5IHJhdyBhbmQgZ3JpdHR5LiBUaGUgdGFsZS10
ZWxsIHNpZ24gb2YgYSBjcmlzcCB0aGF0IGlzIGRvbmUgY29va2luZyBpcyB0aGUgZHJpcHMgb2Yg
dGhpcyBqdWljZSBydW5uaW5nIGRvd24gdGhlIHNpZGUgb2YgdGhlIGRpc2guPC9wPjxwPllvdSBj
YW4gYXNzZW1ibGUgaXQgZWFybHkgaW4gdGhlIGRheSBhbmQgc2VydmUgaXQgaG90IG9mZiB0aGUg
Z3JpbGwsIG9yIGJha2UgaXQgaW4gYWR2YW5jZSBhbmQgc2VydmUgaXQgYXQgcm9vbSB0ZW1wZXJh
dHVyZS48L3A+PHA+SWYgSSBhbSBiYWtpbmcgaXQgd2hpbGUgd2UgZWF0LCBJIHB1dCB0aGUgY3Jp
c3Agb24gdGhlIGdyaWxsIG92ZXIgaW5kaXJlY3QgbWVkaXVtIGhlYXQgd2hlbiBJIHRha2UgdGhl
IG1lYXQgb2ZmLiBUaGF0IHdheSwgaXQgaXMgYnViYmxpbmcgYW5kIGhvdCB3aGVuIGV2ZXJ5b25l
IGlzIHJlYWR5IGZvciBkZXNzZXJ0LiBJIGxvdmUgdGhlIGRyYW1hIG9mIGxpZnRpbmcgdGhlIGxp
ZCBvZiB0aGUgZ3JpbGwgaW4gZnJvbnQgb2YgbXkgZ3Vlc3RzIGFuZCBzZWVpbmcgdGhlaXIgZXll
cyBsaWdodCB1cC4gPC9wPjxwPjwvcD48cD5TVFJBV0JFUlJZLVJIVUJBUkI8L3A+PHA+Q1JJU1Ag
V0lUSCBQRUNBTiA8L3A+PHA+VE9QUElORzwvcD48cD5Ub3BwaW5nOjwvcD48cD4xIGN1cCBwYWNr
ZWQgbGlnaHQgYnJvd24gc3VnYXI8L3A+PHA+MSBjdXAgYWxsLXB1cnBvc2UgZmxvdXI8L3A+PHA+
MSBjdXAgcmVndWxhciBvciBxdWljay1jb29raW5nIG9hdG1lYWwgKG5vdCBpbnN0YW50KTwvcD48
cD4xIGN1cCBjb2Fyc2VseSBjaG9wcGVkIHBlY2FuczwvcD48cD4xIHRzcC4gZ3JvdW5kIGNpbm5h
bW9uPC9wPjxwPiYjMTg5OyB0c3AuIGtvc2hlciBzYWx0PC9wPjxwPiYjMTg5OyBjdXAgKDEgc3Rp
Y2spIHVuc2FsdGVkIGJ1dHRlciwgc29mdGVuZWQsIGN1dCBpbnRvIHNtYWxsIHBpZWNlczwvcD48
cD5GaWxsaW5nOjwvcD48cD4zIGxicy4gc3RyYXdiZXJyaWVzLCBjbGVhbmVkIGFuZCBoYWx2ZWQg
KGFib3V0IDUgY3Vwcyk8L3A+PHA+MiBjdXBzIGNob3BwZWQgcmh1YmFyYiwgYWJvdXQgMyBzdGFs
a3M8L3A+PHA+JiM4NTMxOyBjdXAgZ3JhbnVsYXRlZCB3aGl0ZSBzdWdhcjwvcD48cD4xIG9yYW5n
ZSwgemVzdGVkIGFuZCBqdWljZWQgKGFib3V0ICYjMTg5OyBjdXAgdG90YWwpPC9wPjxwPjEgbGVt
b24sIHplc3RlZCBhbmQganVpY2VkIChhYm91dCAmIzE4OTsgY3VwIHRvdGFsKTwvcD48cD4mIzg1
MzI7IGN1cCBzdWdhciBpbiB0aGUgcmF3PC9wPjxwPiYjMTg4OyBjdXAgY29ybnN0YXJjaDwvcD48
cD4xIHRzcC4gZ3JvdW5kIGNpbm5hbW9uPC9wPjxwPjIgdGJzcC4gR3JhbmQgTWFybmllciwgb3B0
aW9uYWw8L3A+PHA+PC9wPjxwPkJ1aWxkIGEgY2hhcmNvYWwgZmlyZSBvciBwcmVoZWF0IGEgZ2Fz
IGdyaWxsLiBPciBwcmVoZWF0IG92ZW4gdG8gMzUwIGRlZ3JlZXMuPC9wPjxwPk1ha2UgdGhlIHRv
cHBpbmc6IEluIGEgbGFyZ2UgYm93bCwgY29tYmluZSBhbGwgdGhlIHRvcHBpbmcgaW5ncmVkaWVu
dHMgZXhjZXB0IHRoZSBidXR0ZXIuIFdvcmsgaW4gdGhlIGJ1dHRlciB3aXRoIGEgcGFzdHJ5IGJs
ZW5kZXIgb3IgZm9yayB1bnRpbCB0aGUgbWl4dHVyZSByZXNlbWJsZXMgbGFyZ2UsIGNvYXJzZSBi
cmVhZCBjcnVtYnMuPC9wPjxwPk1ha2UgdGhlIGZpbGxpbmc6IEluIGFub3RoZXIgbGFyZ2UgYm93
bCwgcGxhY2UgdGhlIHN0cmF3YmVycmllcy4gSW4gYSBzbWFsbGVyIGJvd2wsIHRvc3MgdGhlIGNo
b3BwZWQgcmh1YmFyYi4gQWRkIHRoZSBvcmFuZ2UganVpY2UsIGxlbW9uIGp1aWNlLCBvcmFuZ2Ug
YW5kIGxlbW9uIHplc3RzLCBzdWdhciwgY29ybnN0YXJjaCwgYW5kIGNpbm5hbW9uOyBtaXggbGln
aHRseS4gQWRkIHRoZSBHcmFuZCBNYXJuaWVyLCBpZiB1c2luZy4gU2V0IGFzaWRlIGZvciA1IG1p
bnV0ZXMuPC9wPjxwPlBsYWNlIHRoZSBmcnVpdCBtaXh0dXJlIGluIGEgZGVlcCByb3VuZCBiYWtp
bmcgZGlzaCBvciBzb3VmZmxlIGRpc2guIFRvcCBpdCBldmVubHkgd2l0aCB0aGUgc3RyZXVzZWwg
bWl4dHVyZS48L3A+PHA+SW4gYSBncmlsbCwgcGxhY2UgdGhlIGRpc2ggaW4gdGhlIGNlbnRlciBv
ZiB0aGUgY29va2luZyBncmF0ZSBvdmVyIGluZGlyZWN0IG1lZGl1bSBoZWF0LCBjb3ZlciB0aGUg
Z3JpbGwsIGFuZCBiYWtlLjwvcD48cD5JbiB0aGUgb3Zlbiwgc2V0IHRoZSBkaXNoIG9uIGEgc2hl
ZXQgcGFuIGFuZCBwbGFjZSBpbiB0aGUgY2VudGVyIG9mIHRoZSBvdmVuLiBCYWtlIGZvciA2MC05
MCBtaW51dGVzLCBvciB1bnRpbCB0aGUganVpY2VzIGJ1YmJsZSBvdmVyIHRoZSBiYWtpbmcgZGlz
aCwgYW5kIGFyZSBjbGVhciwgYW5kIHRoZSB0b3AgaXMgYnJvd25lZC48L3A+PHA+VHJhbnNmZXIg
dGhlIGJha2luZyBkaXNoIHRvIGEgY29vbGluZyByYWNrLiBTZXJ2ZSB3YXJtIHdpdGggYSBzY29v
cCBvZiB2YW5pbGxhIGljZSBjcmVhbSwgaWYgZGVzaXJlZC48L3A+PHA+TWFrZXMgMTAgc2Vydmlu
Z3MuPC9wPjxwPk5vdGU6IEZvciB0aG9zZSBvZiB5b3UgdXNlZCB0byBtYWtpbmcgZnJ1aXQgY3Jp
c3BzLCB5b3UgbWF5IGJlIHN1cnByaXNlZCBieSB0aGUgbG9uZ2VyIGNvb2tpbmcgdGltZSwgYnV0
IHRoZSByaHViYXJiIHRha2VzIGxvbmdlciB0aGFuIG1vc3QgZnJ1aXQgdG8gY29vay4gSSBtYWRl
IHRoaXMgdHdpY2UsIGFuZCB0aGUgZmlyc3QgdGltZSB0aGF0IEkgdG9vayBvdXQgdGhlIGNyaXNw
IGF0IDYwIG1pbnV0ZXMsIHRoZSByaHViYXJiIHdhcyBzdGlsbCBjcnVuY2h5LiBOaW5ldHkgbWlu
dXRlcyByZXN1bHRlZCBpbiBhIHBlcmZlY3QgdGV4dHVyZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.