Think small: Quick grilling for Memorial Day with thinner cuts

PHA+RW1wdHktbmVzdGluZyBvcGVucyBuZXcgZG9vcnMuIEkmIzgyMTc7dmUgY29tZSB0byBhcHBy
ZWNpYXRlIGEgbW9zdGx5IGVtcHR5IGZyaWRnZSAmIzgyMTI7IG5vIHByZXNzdXJlIHRvIGNvb2su
IEdyb2Nlcnkgc2hvcHBpbmcgdGFrZXMgbGVzcyB0aW1lLCBlc3BlY2lhbGx5IHdpdGggYW4gZXhw
YW5kZWQgYnVkZ2V0LiBUaGUgbWVudSBjb250YWlucyBuZXcgYWRkaXRpb25zICYjODIxMjsgYWxs
IHF1aWNrLWNvb2tpbmcgYW5kIG11Y2ggb2YgaXQgaW5kdWxnZW50LiBXaGF0IGhhcyBub3QgY2hh
bmdlZCBpcyB0aGUgcHJlZmVycmVkIGNvb2tpbmcgbWV0aG9kOiB0aGUgZ3JpbGwuPC9wPjxwPkJL
IChiZWZvcmUga2lkcyksIG15IGh1c2JhbmQgYW5kIEkgdG90ZWQgb3VyIGhpYmFjaGkgZ3JpbGwg
b24gZHJpdmluZyB2YWNhdGlvbnMuIFdlJiM4MjE3O2QgcHVsbCBpbnRvIGEgcGljbmljIGdyb3Zl
LCBmaXJlIHVwIHRoZSBjb2FscyBhbmQgc2VhciBhIHN0ZWFrIG9yIHR3byB3aGlsZSBzaXBwaW5n
IHdpbmUgYW5kIHRvc3NpbmcgYSBzYWxhZC4gT25jZSBpbiBhIHdoaWxlLCBmcmVzaGx5IGNhdWdo
dCBmaXNoIGdyYWNlZCB0aGUgZ3JhdGVzLiBBcyB0aGUgZmFtaWx5IGdyZXcsIHdlIHRyYWRlZCBp
biB0aGUgaGliYWNoaSBmb3IgYSBsYXJnZSwgY292ZXJlZCBrZXR0bGUgZ3JpbGwuIE91ciBkZWNr
IGhvdXNlcyBhIGh1Z2UgZ2FzIGdyaWxsIGNvbXBsZXRlIHdpdGggc2lkZSBidXJuZXIgYW5kIGVs
ZWN0cm9uaWMgaWduaXRpb24uPC9wPjxwPkFuIGV2ZW5pbmcgaW4gSmFwYW4gZnVlbGVkIHdpdGgg
Y2h1aGFpIChzaG9jaHUgYW5kIHNvZGEpIHJla2luZGxlZCBteSBhZmZlY3Rpb24gZm9yIHRoZSBo
aWJhY2hpLiBNeSBicm90aGVyIGlnbml0ZWQgc21hbGwgcGlsZXMgb2YgYmluY2hvdGFuIChKYXBh
bmVzZSBjaGFyY29hbCkgaW4gdGhlIGJvdHRvbSBvZiBoaXMgaGliYWNoaSBpbiBzaG9ydCBvcmRl
ci4gVGhlbiwgd2Ugc3BlbnQgdGhlIGV2ZW5pbmcgbGVpc3VyZWx5IGdyaWxsaW5nIHlha2l0b3Jp
ICYjODIxMjsgc2tld2VycyBvZiB0ZW5kZXIgYmVlZiBhbmQgYXNwYXJhZ3VzLiBUaGUgaG90IGNv
YWxzIG1hZGUgcXVpY2sgd29yayBvZiBicm93bmluZyB0aGUgYmVlZiBpbnRvIG1lbW9yYWJsZSBn
b29kbmVzcy48L3A+PHA+Tm93LCB3ZSBlbXBsb3kgYSBzbWFsbCwgb3BlbiBncmlsbCBmb3IgZGlu
bmVyIGZvciB0d28gb24gd2Vla25pZ2h0cy4gT3VyIGhpYmFjaGkgdGFrZXMgY2VudGVyIHN0YWdl
IGZvciBncmlsbGVkIGFwcGV0aXplcnMgZm9yIGZyaWVuZHMgYmVmb3JlIGEgbmlnaHQgb24gdGhl
IHRvd24uIEkgZXZlbiBmaXJlIGl0IHVwIGZvciB0aGUgb2NjYXNpb25hbCBtZWFsIGZvciBvbmUu
PC9wPjxwPlNtYWxsIGdyaWxscywgdW5jb3ZlcmVkIGdyaWxscyBhbmQgbWFrZXNoaWZ0IGZpcmUg
cGl0cyBhcmUgcGVyZmVjdGx5IHN1aXRlZCBmb3IgcXVpY2stY29va2luZyBmb29kcyB0aGF0IGVt
YnJhY2UgdGhlIGdvbGRlbiBmbGF2b3JzIHJlbmRlcmVkIGJ5IGhpZ2gtaGVhdCBjb29raW5nLiBX
aXRob3V0IGEgbGlkLCBvcGVuLWdyaWxsaW5nIGFkZHMgY2hhciBhbmQgYnJvd25pbmcuIEZhc3Qu
IE1vcmUgYWlyZmxvdyBlbmNvdXJhZ2VzIGEgaG90dGVyIGZpcmUuIFRoZXJlZm9yZSwgdGhlIGZv
b2RzIGJlc3Qtc3VpdGVkIHRvIHVuY292ZXJlZCBncmlsbGluZyBpbmNsdWRlIHRlbmRlciBzdGVh
a3MsIHRoaW4gYm9uZWxlc3MgY3V0cywgZGVsaWNhdGUgdmVnZXRhYmxlcyBhbmQgc2VhZm9vZC48
L3A+PHA+TG9ic3RlciB0YWlscyAmIzgyMTI7IGFuIGluZHVsZ2VudCB0cmVhdCAmIzgyMTI7IHRh
a2UgbGVzcyB0aGFuIDEwIG1pbnV0ZXMgd2hlbiBidXR0ZXJmbGllZCBvcGVuLiBJIHNlcnZlIHRo
ZW0gd2l0aCBhIHBhdCBvZiBoZXJiZWQgYnV0dGVyLiBBIGxvY2FsIEFzaWFuIGdyb2NlcnkgbWFy
a2V0IHNlbGxzIHRoaW4gc2hlZXRzIG9mIGJlZWYgc2hvcnQgcmlicyAmIzgyMTI7IHRoZXkmIzgy
MTc7cmUgc3R1bm5pbmcgd2l0aCBhIHNwaWN5IG1hcmluYWRlIGFuZCBhIGJyaWVmIGdyaWxsIG92
ZXIgaG90IGVtYmVycy48L3A+PHA+RnJlc2gsIHdpbGQtY2F1Z2h0IHR1bmEgY2FuIGJlIHNvIGV4
cGVuc2l2ZSB0aGF0IGNvb2tpbmcgaXQgcHJvcGVybHkgY2FuIGJlIHNjYXJ5LiBIb3QgZW1iZXJz
IGFuZCBhIGhvdCBncmlsbCBncmF0ZSBhcmUgYWJzb2x1dGVseSBuZWNlc3NhcnkuIFNvIGlzIGEg
a2l0Y2hlbiB0aW1lciBhbmQgdGhlIGF0dGVudGlvbiBvZiB0aGUgY29vay4gSSBzZXJ2ZSB0aGUg
dHVuYSBtZWRpdW0tcmFyZSB3aXRoIGEgZHJpenpsZSBvZiBtaXJpbi1zd2VldGVuZWQgc295IGFu
ZCBhIHR1ZnQgb2YgY3Jpc3AgZGFpa29uIHJhZGlzaC48L3A+PHA+U2tld2VycyBvZiB0ZW5kZXIg
YmVlZiBzdGVhayBhbmQgYXNwYXJhZ3VzIG5vdyBtYWtlIG91ciBnby10byBsaXN0IG9mIGFwcGV0
aXplcnMuIEZvciBlYXNlLCBJIHVzZSBib3R0bGVkIHRlcml5YWtpIHNhdWNlIGxhY2VkIHdpdGgg
Z2FybGljIGFuZCBzZXNhbWUgc2VlZHMuIENoaWxsZWQgY2h1aGFpIG9yIHNha2UgdHJhbnNwb3J0
IG1lIGJhY2sgdG8gdGhlIHBhcnR5IGJhY2sgaW4gSmFwYW4uIEVzcGVjaWFsbHkgd2hlbiBpdCYj
ODIxNztzIGEgcGFydHkgb2YgdHdvLjwvcD48cD5PbiBoZWF0PC9wPjxwPkdvb2QgaGVhdCBmcm9t
IGhhcmR3b29kIGNoYXJjb2FsIG9yIGdhcyBpcyBhIG11c3QuIFdoZXRoZXIgSSYjODIxNzttIGdy
aWxsaW5nIGZhc3QgYW5kIHNtYWxsLCBvciBsYXJnZSBhbmQgbG9uZywgSSBjaG9vc2UgdGhlIGJl
c3QgcG9zc2libGUgZnVlbHMgJiM4MjEyOyBzYXZpbmcgc29mdHdvb2RzIChzdWNoIGFzIHBpbmUp
IGZvciBmaXJlLXN0YXJ0aW5nLiBJIGVtcGxveSBoYXJkd29vZHMsIHN1Y2ggYXMgbWFwbGUsIG9h
aywgaGlja29yeSBhbmQgbmF0dXJhbCBjaGFyY29hbCBtYWRlIGZyb20gdGhlbSwgZm9yIGdyaWxs
aW5nLiBCaW5jaG90YW4gY2hhcmNvYWwgYnVybnMgaG90IGFuZCBzdGVhZHkgJiM4MjEyOyBhbmQg
aXQmIzgyMTc7cyBmcmVlIG9mIGNoZW1pY2FsIGZsYXZvcnMuIEl0JiM4MjE3O3MgcHJpY2V5LCBi
dXQgYSBsaXR0bGUgZ29lcyBhIGxvbmcgd2F5LiBQZXJmZWN0IGZvciBncmlsbGluZyBzbWFsbC48
L3A+PHA+QSBzbWFsbCwgdW5jb3ZlcmVkIGNoYXJjb2FsIGdyaWxsIG5lZWRzIDEwIHRvIDE1IG1p
bnV0ZXMgdG8gaGVhdCBiZWZvcmUgY29va2luZzsgcGxhbiBvbiBhYm91dCAxMCBtaW51dGVzIGZv
ciBhIHNtYWxsIGdhcyBncmlsbC4gQ29hbHMgYXJlIHJlYWR5IHdoZW4gdGhleSBhcmUgY292ZXJl
ZCB3aXRoIGdyYXktd2hpdGUgYXNoIGFuZCBnbG93IGEgbmljZSByZWQuIEl0IHNob3VsZCBiZSBk
aWZmaWN1bHQgdG8gaG9sZCB5b3VyIGhhbmRzIG92ZXIgdGhlIGNvYWxzIGZvciBtb3JlIHRoYW4g
YSBzZWNvbmQgb3IgdHdvLjwvcD48cD5PbiBzbWFsbCBncmlsbHM8L3A+PHA+SW5leHBlbnNpdmUg
aGliYWNoaXMsIGNoYXJjb2FsIGJyYXppZXJzLCBwb3J0YWJsZSwgc21hbGwgdGFibGV0b3AgZ3Jp
bGxzIGFuZCBjYW1waW5nIGdyaWxscyB0aGF0IGhvdmVyIG92ZXIgdGhlIGZpcmUgcGl0IHdvcmsg
anVzdCBmaW5lIGZvciBxdWljay1jb29raW5nIGN1dHMgb2YgdGVuZGVyIG1lYXRzLCB0aGluIGNo
b3BzLCBmaXNoIGZpbGxldHMsIHNsaWNlZCB2ZWdldGFibGVzIGFuZCBidXJnZXJzLiAoTGFyZ2Ug
bWVhdCBjdXRzLCBzdWNoIGFzIHJvYXN0cyBhbmQgcmlicywgd2hvbGUgY2hpY2tlbnMgYW5kIGxh
cmdlIGZpc2gsIHJlYWxseSBuZWVkIGluZGlyZWN0IGNvb2tpbmcgYW5kIHRoZSBzdGVhZHksIGV2
ZW4gaGVhdCBvZiBjb3ZlcmVkIGdyaWxscy4pIDwvcD48cD5Mb29rIGZvciBhIG1vZGVsIHRoYXQg
ZmVlbHMgc3RhYmxlIGFuZCBzdHVyZHkgJiM4MjEyOyBzbyBpdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IGNvbGxh
cHNlIG9yIHRvcHBsZSB3aGVuIGZ1bGwgb2YgYnVybmluZyBlbWJlcnMuIEkgcHJlZmVyIGNhc3Qt
aXJvbiBjb29raW5nIGdyYXRlcyBiZWNhdXNlIHRoZXkgY29uZHVjdCBoZWF0IHZlcnkgd2VsbCwg
bWVhbmluZyBkZWVwIGZsYXZvcmZ1bCBncmlsbCBtYXJrcyBvbiB0aGUgZm9vZC4gU3RhaW5sZXNz
IHN0ZWVsIGdyYXRlcyBhcmUgbW9yZSBjb21tb24gYnV0IGRvIG5vdCBnZXQgcXVpdGUgYXMgaG90
IGFuZCBwcm92ZSBtb3JlIGRpZmZpY3VsdCB0byBjbGVhbi48L3A+PHA+VGhlIHJlYWwgdHJpY2sg
dG8gd29ya2luZyB3aXRoIHVuY292ZXJlZCBncmlsbHMgKGxhcmdlIG9yIHNtYWxsKSBpcyBhdm9p
ZGluZyBmbGFyZS11cHMuIChDb3ZlcmVkIGdyaWxscyBhbGxvdyB5b3UgdG8gY292ZXIgdGhlIGdy
aWxsIHRvIHJlZHVjZSBveHlnZW4gYW5kIGV4dGluZ3Vpc2ggYW55IGZsYW1lcy4pIFdoZW4gY29v
a2luZyBvbiBhbiB1bmNvdmVyZWQgZ3JpbGwsIGtlZXAgYSBzcHJheSBib3R0bGUgb2Ygd2F0ZXIg
aGFuZHkgYW5kIGEgbGFyZ2UgcGl0Y2hlciBvZiB3YXRlciB0byBkb3VzZSB0aGUgZmlyZSBhZnRl
ciB5b3UgYXJlIGRvbmUgY29va2luZy4gTmV2ZXIgbGVhdmUgYW4gdW5jb3ZlcmVkIGdyaWxsIG9m
IGhvdCBmdWVsIHVuYXR0ZW5kZWQuPC9wPjxwPjwvcD48cD5HUklMTEVEIExPQlNURVIgVEFJTFMg
PC9wPjxwPldJVEggSEVSQiBCVVRURVI8L3A+PHA+MyB0byA0IHRic3AuIGhlcmIgYnV0dGVyLCBh
dCByb29tIHRlbXBlcmF0dXJlPC9wPjxwPjIgdG8gNCBzbWFsbCBsb2JzdGVyIHRhaWxzLCBhYm91
dCA1IG96LiBlYWNoPC9wPjxwPlNhbHQsIGZyZXNobHkgZ3JvdW5kIGJsYWNrIHBlcHBlcjwvcD48
cD5FeHRyYS12aXJnaW4gb2xpdmUgb2lsPC9wPjxwPkZyZXNoIGNob3BwZWQgY2hpdmVzIG9yIHBh
cnNsZXkgb3IgYSBjb21iaW5hdGlvbjwvcD48cD48L3A+PHA+UHJlcGFyZSBhIGNoYXJjb2FsIGdy
aWxsOyBsZXQgY29hbHMgYnVybiB1bnRpbCB0aGV5IGFyZSBjb3ZlcmVkIHdpdGggZ3JheSBhc2gu
IE9yLCBoZWF0IGEgZ2FzIGdyaWxsIHVudGlsIGhvdC48L3A+PHA+VXNlIGEgdmVyeSBzaGFycCBr
bmlmZSB0byBidXR0ZXJmbHkgdGhlIGxvYnN0ZXIgaW4gaGFsZiBieSBjdXR0aW5nIHRocm91Z2gg
dGhlIHNoZWxsIGJ1dCBub3QgY29tcGxldGVseSB0aHJvdWdoIHRoZSB1bmRlcnNpZGUuIFNlYXNv
biB3aXRoIHNhbHQgYW5kIHBlcHBlci4gRHJpenpsZSB3aXRoIG9pbC48L3A+PHA+UGxhY2UgbG9i
c3RlcnMgb3ZlciBob3QgY29hbHMsIGZsZXNoIHNpZGUgZG93bi4gR3JpbGwsIHVuY292ZXJlZCwg
NCBtaW51dGVzLiBUdXJuIGFuZCBjb29rIHVudGlsIG5lYXJseSBvcGFxdWUsIGFub3RoZXIgMyB0
byA0IG1pbnV0ZXMuIFRyYW5zZmVyIHRvIGEgcGxhdHRlci4gVG9wIGVhY2ggd2l0aCBhIHF1YXJ0
ZXIgb2YgdGhlIGhlcmIgYnV0dGVyLiBTcHJpbmtsZSB3aXRoIGZyZXNoIGhlcmJzIGFuZCBzZXJ2
ZS48L3A+PHA+TWFrZXMgMiBzZXJ2aW5ncy48L3A+PHA+SGVyYiBidXR0ZXI6IE1peCAzIHRhYmxl
c3Bvb25zIHNvZnRlbmVkIHNhbHRlZCBidXR0ZXIgd2l0aCAxIHRvIDIgdGFibGVzcG9vbnMgb2Yg
YSBtaXh0dXJlIG9mIGZpbmVseSBzbGljZWQgZnJlc2ggaGVyYnMgc3VjaCBhcyBiYXNpbCwgY2hp
dmVzLCBjaWxhbnRybywgcGFyc2xleSwgdGh5bWUgYW5kIG1pbnQuIFVzZSBhdCByb29tIHRlbXBl
cmF0dXJlLjwvcD48cD48L3A+PHA+VEVSSVlBS0kgQkVFRiBBTkQgPC9wPjxwPkFTUEFSQUdVUyBT
S0VXRVJTPC9wPjxwPjEgYm9uZWxlc3MgYmVlZiBvciBiaXNvbiByaWItZXllIHN0ZWFrLCBhYm91
dCA4IG96LiwgMSBpbmNoIHRoaWNrPC9wPjxwPjQgbWVkaXVtLXRoaWNrIGFzcGFyYWd1cywgZW5k
cyB0cmltbWVkLCBjdXQgaW50byAxICYjMTg5Oy1pbmNoIGxlbmd0aHM8L3A+PHA+MiBncmVlbiBv
bmlvbnMsIHRyaW1tZWQsIGN1dCBpbnRvIDEgJiMxODk7LWluY2ggbGVuZ3RoczwvcD48cD4mIzE4
ODsgY3VwIHRlcml5YWtpIHNhdWNlIHdpdGggc2VzYW1lIHNlZWRzPC9wPjxwPjwvcD48cD5QcmVw
YXJlIGEgY2hhcmNvYWwgZ3JpbGwsIGFuZCBsZXQgY29hbHMgYnVybiB1bnRpbCB0aGV5IGFyZSBj
b3ZlcmVkIHdpdGggZ3JheSBhc2guIE9yLCBwcmVoZWF0IGEgZ2FzIGdyaWxsIHVudGlsIGhvdC4g
TWVhbndoaWxlLCBzb2FrIDQgYmFtYm9vIHNrZXdlcnMgaW4gd2F0ZXIgdG8gY292ZXIgYXQgbGVh
c3QgMjAgbWludXRlcy4gRHJhaW4uPC9wPjxwPlVzZSBhIHZlcnkgc2hhcnAga25pZmUgdG8gc2xp
Y2UgdGhlIHN0ZWFrIGFjcm9zcyB0aGUgZ3JhaW4gaW50byAmIzE4ODstaW5jaCB3aWRlIHNsaWNl
cy4gVGhyZWFkLCBhbHRlcm5hdGluZywgdGhlIGJlZWYgc2xpY2VzLCBhc3BhcmFndXMgYW5kIG9u
aW9ucyBvbiB0aGUgc2tld2Vycy48L3A+PHA+UGxhY2UgdGhlIHNrZXdlcnMgZGlyZWN0bHkgb3Zl
ciB0aGUgaG90IGNvYWxzLiBCcnVzaCB3aXRoIHNvbWUgb2YgdGhlIHRlcml5YWtpIHNhdWNlLiBH
cmlsbCB1bnRpbCBsaWdodGx5IGNoYXJyZWQsIGFib3V0IDIgbWludXRlcy4gR2VudGx5IGZsaXAg
dGhlIHNrZXdlcnMgYW5kIGJhc3RlIHRoZSBvdGhlciBzaWRlIHdpdGggdGhlIHNhdWNlLjwvcD48
cD5Db29rIHVudGlsIHN0ZWFrIGlzIG1lZGl1bS1yYXJlLCBhYm91dCAxIG1pbnV0ZSBtb3JlLiBS
ZW1vdmUgZnJvbSB0aGUgZ3JpbGwsIGFuZCBkcml6emxlIHdpdGggdGhlIHJlbWFpbmluZyB0ZXJp
eWFraSBzYXVjZS4gU2VydmUuPC9wPjxwPk1ha2VzIDIgc2VydmluZ3MuPC9wPjxwPjwvcD48cD5H
UklMTEVEIEtPUkVBTiA8L3A+PHA+QkVFRiBTSE9SVCBSSUJTPC9wPjxwPiYjMTg5OyBBc2lhbiBw
ZWFyLCBjb3JlZCwgY3V0IGludG8gY2h1bmtzLCBhYm91dCAxIGN1cDwvcD48cD4mIzE4ODsgY3Vw
IHNveSBzYXVjZTwvcD48cD4xIGdyZWVuIG9uaW9uLCB0cmltbWVkLCBjaG9wcGVkPC9wPjxwPjEg
dGJzcC4gc3VnYXI8L3A+PHA+MSBjbG92ZSBnYXJsaWMsIHBlZWxlZDwvcD48cD4xIHRzcC4gZGFy
ayBBc2lhbiBzZXNhbWUgb2lsPC9wPjxwPjEgdHNwLiBnb2NodWphbmcgS29yZWFuIGNoaWxlIHBh
c3RlIG9yIHJlZCBwZXBwZXIgaG90IHNhdWNlPC9wPjxwPjEyIHRvIDE2IG96LiBib25lbGVzcyBi
ZWVmIHNob3J0IHJpYnM8L3A+PHA+Q2hvcHBlZCBmcmVzaCBjaWxhbnRybyBvciBncmVlbiBvbmlv
bnM8L3A+PHA+U2VzYW1lIHNlZWRzPC9wPjxwPlN0ZWFtZWQgcmljZTwvcD48cD48L3A+PHA+UHV0
IHBlYXIsIHNveSBzYXVjZSwgb25pb24sIHN1Z2FyLCBnYXJsaWMsIHNlc2FtZSBvaWwgYW5kIGNo
aWxlIHBhc3RlIGludG8gYSBibGVuZGVyLiBQcm9jZXNzIHVudGlsIHNtb290aC4gUG91ciBoYWxm
IG9mIHRoZSBtaXh0dXJlIGludG8gYSBzaGFsbG93IGRpc2guIFJlc2VydmUgdGhlIG90aGVyIGhh
bGYgZm9yIGFub3RoZXIgdXNlOyByZWZyaWdlcmF0ZSB1cCB0byAyIHdlZWtzLjwvcD48cD5Vc2Ug
YSB2ZXJ5IHNoYXJwIGtuaWZlIHRvIGJ1dHRlcmZseSB0aGUgc2hvcnQgcmlicyBpbnRvICYjMTg4
Oy1pbmNoIHRoaWNrIHBpZWNlcy4gVXNlIGEgbWVhdCBtYWxsZXQgdG8gcG91bmQgdGhlIHBpZWNl
cyB1bnRpbCB1bmlmb3JtbHkgYWJvdXQgJiM4NTM5Oy1pbmNoIHRoaWNrLjwvcD48cD5BZGQgdGhl
IG1lYXQgdG8gdGhlIGRpc2ggd2l0aCB0aGUgbWFyaW5hZGUuIExldCBzdGFuZCBhdCByb29tIHRl
bXBlcmF0dXJlIHdoaWxlIHRoZSBncmlsbCBoZWF0cy48L3A+PHA+UHJlcGFyZSBhIGNoYXJjb2Fs
IGdyaWxsOyBsZXQgY29hbHMgYnVybiB1bnRpbCB0aGV5IGFyZSBjb3ZlcmVkIHdpdGggZ3JheSBh
c2ggYW5kIGdsb3dpbmcgcmVkIGVtYmVycy4gT3IsIGhlYXQgYSBnYXMgZ3JpbGwgdW50aWwgaG90
LiBVc2UgdG9uZ3MgdG8gYWRkIHRoZSBtZWF0IHRvIHRoZSBncmlsbCBpbiBhIHNpbmdsZSBsYXll
ciB3aXRoIHNwYWNlIGFyb3VuZCB0aGUgbWVhdC4gR3JpbGwgdW50aWwgbWVhdCBpcyBsaWdodGx5
IGNoYXJyZWQgYW5kIGl0IHJlbGVhc2VzIGZyb20gZ3JhdGVzLCBhYm91dCAyIG1pbnV0ZXMuIEZs
aXAgYW5kIGdyaWxsIHRoZSBvdGhlciBzaWRlIHVudGlsIGNoYXJyZWQsIDEgdG8gMiBtaW51dGVz
LjwvcD48cD5UcmFuc2ZlciBtZWF0IHRvIGEgcGxhdGUuIFNwcmlua2xlIHdpdGggY2lsYW50cm8g
YW5kIHNlc2FtZSBzZWVkcy4gU2VydmUgcmlnaHQgYXdheSB3aXRoIHRoZSByaWNlLjwvcD48cD5N
YWtlcyAyIHNlcnZpbmdzLjwvcD48cD5Ob3RlczogVG8gc2F2ZSB0aW1lLCBJIGJ1eSBzdXBlci10
aGluIHNsaWNlcyBvZiBiZWVmIHNob3J0IHJpYnMgYXQgbXkgbG9jYWwgQXNpYW4gc3VwZXJtYXJr
ZXQuIFN0YXJ0IGNvb2tpbmcgdGhlIHJpY2UgYWZ0ZXIgeW91IGxpZ2h0IHRoZSBncmlsbCwgYnV0
IGJlZm9yZSB5b3UgY29vayB0aGUgYmVlZi4gWW91IGNhbiBhbHNvIGNvb2sgdGhlIGJlZWYgb24g
YSB2ZXJ5IGhvdCBncmlkZGxlIG9yIGdyaWxsIHBhbiBjb2F0ZWQgd2l0aCBub25zdGljayB2ZWdl
dGFibGUgc3ByYXkuIEkgbGlrZSB0byB0aGlubHkgc2xpY2UgdGhlIGNvb2tlZCBiZWVmIGFuZCBz
ZXJ2ZSBpdCBpbiB3YXJtIGZsb3VyIHRvcnRpbGxhcyB3aXRoIGhvdCBzYXVjZSBhbmQgc2hyZWRk
ZWQgbmFwYSBjYWJiYWdlLjwvcD48cD48L3A+PHA+R1JJTExFRCBUVU5BIFdJVEg8L3A+PHA+V0FT
QUJJLCBEQUlLT04gPC9wPjxwPkFORCBCQVNJTDwvcD48cD4mIzE4ODsgY3VwIG1pcmluIChzd2Vl
dCByaWNlIHdpbmUpPC9wPjxwPiYjMTg4OyBjdXAgbGlnaHQgc295IHNhdWNlPC9wPjxwPjItaW5j
aCBwaWVjZSBrb21idSBzZWF3ZWVkLCBvcHRpb25hbDwvcD48cD4xIHRic3AuIGJ1dHRlciwgc29m
dGVuZWQ8L3A+PHA+MiB0byAzIHRzcC4gcHJlcGFyZWQgd2FzYWJpIHBhc3RlPC9wPjxwPlNhbHQ8
L3A+PHA+JiMxODk7IGN1cCBzcGlyYWxpemVkIGRhaWtvbiByYWRpc2ggb3IgZmluZWx5IGp1bGll
bm5lZCByYWRpc2g8L3A+PHA+NiBsYXJnZSBiYXNpbCBsZWF2ZXMsIHZlcnkgdGhpbmx5IHNsaWNl
ZDwvcD48cD4yIHdpbGQtY2F1Z2h0IGFsYmFjb3JlIG9yIHNraXBqYWNrIHR1bmEgc3RlYWtzLCAx
IGluY2ggdGhpY2ssIGVhY2ggYWJvdXQgNyBvei48L3A+PHA+RXhwZWxsZXItcHJlc3NlZCBjYW5v
bGEgb2lsPC9wPjxwPjwvcD48cD5QdXQgbWlyaW4sIHNveSBzYXVjZSBhbmQga29tYnUgaW4gYSBt
ZWRpdW0tc2l6ZSwgbWljcm93YXZlLXNhZmUgZGlzaC4gTWljcm93YXZlIG9uIGhpZ2ggdW50aWwg
Ym9pbGluZywgYWJvdXQgMSBtaW51dGUuIExldCBjb29sLjwvcD48cD5NaXggdGhlIGJ1dHRlciB3
aXRoIHRoZSB3YXNhYmkgYW5kIHNhbHQgdG8gdGFzdGUgaW4gYSBzbWFsbCBkaXNoLiBNaXggZGFp
a29uIGFuZCBiYXNpbCBpbiBhIHNtYWxsIGJvd2wuPC9wPjxwPlByZXBhcmUgYSBjaGFyY29hbCBn
cmlsbDsgbGV0IGNvYWxzIGJ1cm4gdW50aWwgdGhleSBhcmUgY292ZXJlZCB3aXRoIGdyYXkgYXNo
LiBPciwgaGVhdCBhIGdhcyBncmlsbCB1bnRpbCBob3QuIEJydXNoIGZpc2ggb24gYm90aCBzaWRl
cyB3aXRoIG9pbC48L3A+PHA+UGxhY2UgdHVuYSBkaXJlY3RseSBvdmVyIHZlcnkgaG90IGNoYXJj
b2FsLiBDb29rLCB1bmNvdmVyZWQsIHdpdGhvdXQgdHVybmluZywgNCBtaW51dGVzLiBUaGUgZmlz
aCBzaG91bGQgcmVsZWFzZSBlYXNpbHkgZnJvbSB0aGUgZ3JpbGwuIEZsaXAgY2FyZWZ1bGx5IGFu
ZCBjb29rIHVudGlsIGNlbnRlciBpcyBtZWRpdW0tcmFyZSwgYWJvdXQgMiBtaW51dGVzLiBSZW1v
dmUgdG8gMiBzZXJ2aW5nIHBsYXRlcy4gSW1tZWRpYXRlbHkgdG9wIGVhY2ggcGllY2Ugb2YgZmlz
aCB3aXRoIGhhbGYgb2YgdGhlIHdhc2FiaSBidXR0ZXIuIERpdmlkZSB0aGUgZGFpa29uIG1peHR1
cmUgb3ZlciB0aGUgZmlzaC4gRHJpenpsZSBzb3kgbWl4dHVyZSBvdmVyIHRoZSBmaXNoLiBTZXJ2
ZSByaWdodCBhd2F5LjwvcD48cD5NYWtlcyAyIHNlcnZpbmdzLjwvcD48cD5Ob3RlOiBZb3UgY2Fu
IHN1YnN0aXR1dGUgZHJ5IHdoaXRlIHdpbmUgb3IgdmVybW91dGggbWl4ZWQgd2l0aCAxIG9yIDIg
dGFibGVzcG9vbnMgc3VnYXIgZm9yIHRoZSBtaXJpbi4gS29tYnUgaXMgb3B0aW9uYWwsIGJ1dCBh
ZGRzIGFuIGludHJpZ3VpbmcgZmxhdm9yIG9mIHRoZSBzZWEgdG8gdGhlIGRpc2guPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.