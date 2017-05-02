All CATEGORIES
☰ Menu

This summer, try a pair of chilled salads you can make ahead

By The Culinary  Institute of America

Published: May 2, 2017 - 06:22 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This April 2017 photo provided by The Culinary Institute of America shows an avocado and crab salad garnished with sliced radish and citrus-mango sauce, foreground, a chilled watermelon salad (right) and deep fried rice crisps, left, in Hyde Park, N.Y. This dish is from a recipe by the CIA. (Phil Mansfield/The Culinary Institute of America via AP)


MORE IN LIFESTYLE

beer03
Beer notes: Royal Docks adds cans, expands distribution; Rhythm & Brews is June 22 in Canton; Terrestrial opens in Cleveland

Royal Docks Brewing Co. is adding cans.

Akron Dish: Romanian and German spring festivals; Kirbie’s ready for summer; wine dinner in Canton
thingstodo0503cut
Things to Do, May 3: The xx at Jacobs Pavilion; Denny Laine at Kent Stage; opiate program in Copley; John Green in Cleveland; poetry in Kent
Cooking classes: Cakes, macarons and bread
New in food: Duncan Hines Perfect Size For 1 cake mix
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next