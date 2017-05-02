This summer, try a pair of chilled salads you can make ahead

PHA+SW4gc3VtbWVyLCBhIHBhcnR5IGNhbiBlcnVwdCBhbnkgdGltZSBvZiB0aGUgZGF5LiBXaGV0
aGVyIHlvdSYjODIxNztyZSBzZXJ2aW5nIGEgY2FzdWFsIG91dGRvb3IgcGljbmljIG9yIGFuIGVs
ZWdhbnQgc2VhdGVkIGFmZmFpciwgd2UmIzgyMTc7bGwgaGVscCB5b3UgdGhyb3cgdG9nZXRoZXIg
YSBzdHJlc3MtZnJlZSBtZW51IGluIG5vIHRpbWUuPC9wPjxwPkEgY2hpbGxlZCBzYWxhZCBpcyBh
IG5vLWJyYWluZXIgZmlyc3QgY291cnNlIGZvciBhIHN1bW1lciBsdW5jaCwgYW5kIEF2b2NhZG8g
YW5kIENyYWIgU2FsYWQgYW5kIENoaWxsZWQgV2F0ZXJtZWxvbiBTYWxhZCBhcmUgdGhlIGJlc3Qg
b2YgdGhlIGJ1bmNoLiBMaWtlIG1vc3Qgc2FsYWRzLCBhbGwgdGhlIGNvbXBvbmVudHMgY2FuIGJl
IHByZXBhcmVkIGFoZWFkIG9mIHRpbWUgKGV2ZW4gdGhlIGF2b2NhZG8pLCBhbmQgc2VydmVkIG9u
IGEgcGxhdHRlciBmb3IgYSBidWZmZXQgb3IgZmFtaWx5LXN0eWxlIG1lYWwsIG9yIHBsYXRlZCBp
bmRpdmlkdWFsbHkgZm9yIGEgc2l0LWRvd24gbHVuY2guPC9wPjxwPlNlYWZvb2QgYW5kIHNoZWxs
ZmlzaCBtYXkgc2VlbSBkYXVudGluZyB0byBwcmVwYXJlIGFoZWFkIG9mIHRpbWUsIHNpbmNlIHRo
ZSBpbXBvcnRhbmNlIG9mIHRoZWlyIGZyZXNobmVzcyBpcyBzbyBkZWVwbHkgaW5ncmFpbmVkIGlu
IG91ciBtaW5kcy4gQW5kIGZvciBnb29kIHJlYXNvbiwgc2luY2UgZnJlc2ggZmlzaCBjYW4gc3Bv
aWwgZWFzaWx5LiA8L3A+PHA+SG93ZXZlciwgQ0lBIENoZWYgQnJ1Y2UgTWF0dGVsIHNheXMsICYj
ODIyMDtQb3B1bGFyIHNoZWxsZmlzaCBpdGVtcyBzdWNoIGFzIHNocmltcCwgY3JhYiwgYW5kIGxv
YnN0ZXIgY2FuIGJlIHByZXBhcmVkIGFuZCBzZXJ2ZWQgc3VjY2Vzc2Z1bGx5IGlmIGNvb2tlZCBy
aWdodCBhbmQgZXNwZWNpYWxseSBpZiBzZXJ2ZWQgY2hpbGxlZCwgd2hpY2ggZW5zdXJlcyBzdWNj
ZXNzIGFuZCBwcm90ZWN0cyBwcm9kdWN0IHF1YWxpdHkuJiM4MjIxOyBKdXN0IGJlIHN1cmUgdG8g
a2VlcCB5b3VyIGNvb2tlZCBpdGVtcyBhcyBjb2xkIGFzIHBvc3NpYmxlIGR1cmluZyBzdG9yYWdl
IGFuZCBzZXJ2aW5nLjwvcD48cD5UaG91Z2ggdGhlIHN1bW1lciBpcyBhIGdyZWF0IHRpbWUgdG8g
YnV5IGZyZXNoIGNyYWJzLCB0aGVyZSBhcmUgbWFueSBoaWdoLXF1YWxpdHkgbHVtcCBjcmFibWVh
dHMgb24gdGhlIG1hcmtldC4gVGFrZSBhIGZldyBtaW51dGVzIHRvIGNhcmVmdWxseSBwaWNrIHRo
cm91Z2ggdGhlIG1lYXQgYW5kIHJlbW92ZSBzbWFsbCBzaGVsbCBwaWVjZXMsIHdoaWNoIGNhbiBi
ZSBkb25lIHRoZSBkYXkgYmVmb3JlIHlvdXIgcGFydHkuIFJlZnJpZ2VyYXRlIHRoZSBtZWF0IGlu
IGEgYm93bCBvciBkaXNoIHNldCBvdmVyIGFuIGljZSBiYXRoIHRvIGhlbHAga2VlcCBpdCBhcyBm
cmVzaCBhcyBwb3NzaWJsZS48L3A+PHA+QXZvY2FkbyBzdHJpa2VzIGZlYXIgaW4gdGhlIGhlYXJ0
cyBvZiBwYXJ0eSBwbGFubmVycyBhcm91bmQgdGhlIHdvcmxkLiBTdXJlLCBpdCYjODIxNztzIGRl
bGljaW91cyBhbmQgY3JlYW15LCBidXQgd2UgYWxsIGtub3cgd2hhdCBoYXBwZW5zIG1lcmUgbWlu
dXRlcyBhZnRlciBzbGljaW5nLiBFdmVuIHRob3VnaCBhIGJyb3duZWQgYXZvY2FkbyBzdGlsbCB0
YXN0ZXMgZmluZSwgaXQmIzgyMTc7cyBub3Qgd2hhdCB3ZSBoYWQgaW4gbWluZCBmb3Igb3VyIGJl
YXV0aWZ1bCBsdW5jaCBzcHJlYWQuIEJ1dCB3ZSYjODIxNzt2ZSBnb3QgYSB0cmljayB0aGF0IHdp
bGwgY2hhbmdlIGhvdyB5b3UgZmVlbCBhYm91dCBhdm9jYWRvIGZvcmV2ZXIgKGd1YWNhbW9sZSBm
b3IgZXZlcnlvbmUhKS48L3A+PHA+QnJvd25pbmcgb2NjdXJzIHdoZW4gdGhlIGF2b2NhZG8gaXMg
ZXhwb3NlZCB0byBveHlnZW4sIHdoaWNoIGRlZ3JhZGVzIHRoZSBjb2xvciBhbmQgdGV4dHVyZSBv
ZiB0aGUgZnJ1aXQuIEFuIGVhc3kgd2F5IHRvIHNsb3cgb3hpZGF0aW9uIGlzIHRvIHN1Ym1lcmdl
IHlvdXIgZGljZWQgYXZvY2FkbyBpbiBhIGJhdGggb2YgaWNlIGNvbGQgd2F0ZXIgZGlsdXRlZCB3
aXRoIGxlbW9uIG9yIGxpbWUganVpY2UgKGFib3V0IDEgdGFibGVzcG9vbiBwZXIgMiBjdXBzIG9m
IHdhdGVyIHdpbGwgZG8gdGhlIHRyaWNrKS4gVGhlIHdhdGVyIGFuZCBhY2lkIGZyb20gdGhlIGp1
aWNlIHdpbGwgaGVscCBwcmVzZXJ2ZSB0aGUgYXZvY2FkbyYjODIxNztzIGNvbG9yIGFuZCB0ZXh0
dXJlLjwvcD48cD5PZiBjb3Vyc2UsIGV4dGVuZGVkIHNvYWtpbmcgd2lsbCBzb2Z0ZW4gdGhlIGF2
b2NhZG8sIHNvIGl0JiM4MjE3O3MgYmVzdCB0byBwcmVwIHRoaXMgdGhlIG1vcm5pbmcgb2YgdGhl
IHBhcnR5IHJhdGhlciB0aGFuIHRoZSBuaWdodCBiZWZvcmUuIFRoaXMgdHJpY2sgYWxzbyB3b3Jr
cyBmb3IgZ3VhY2Ftb2xlLiBNYWtlIHlvdXIgZGlwLCBzcHJlYWQgaXQgaW4geW91ciBib3dsLCBh
bmQgcG91ciBpbiBlbm91Z2ggY29sZCB3YXRlciB0byBjb3Zlci4gSnVzdCBwb3VyIGl0IG9mZiBh
bmQgbWl4IHVwIHRoZSBkaXAgYmVmb3JlIHNlcnZpbmcuPC9wPjxwPk90aGVyIGZydWl0cywgbGlr
ZSB3YXRlcm1lbG9uLCBob2xkIHVwIHdlbGwgd2hlbiBjdXQgYW5kIHJlZnJpZ2VyYXRlZC4gVGhl
eSBjYW4gYmUgcHJlcGFyZWQgdGhlIGRheSBiZWZvcmUgKGluIGZhY3QsIG91ciBlbnRpcmUgV2F0
ZXJtZWxvbiBTYWxhZCBjYW4gYmUgbWFkZSBhIGRheSBhaGVhZC4gSnVzdCBhZGQgdGhlIGhlcmJz
IHJpZ2h0IGJlZm9yZSBzZXJ2aW5nLCBzbyB0aGV5IGRvbiYjODIxNzt0IGJyb3duKS4gPC9wPjxw
PlJhdyB2ZWdldGFibGVzIGFyZSBvZnRlbiBncmVhdCBtYWtlLWFoZWFkIGl0ZW1zLCBidXQgY2Fu
IGRyeSBvdXQgYW5kIHdpbHQgaWYgbm90IHN0b3JlZCBwcm9wZXJseS4gSXRlbXMgbGlrZSBjaG9w
cGVkIG9uaW9ucywgc2xpY2VkIHJhZGlzaGVzIGFuZCBmcmVzaCBjaGlsaWVzIHNob3VsZCBiZSB3
cmFwcGVkIGluIGEgZGFtcCBwYXBlciB0b3dlbCwgdGhlbiBzZWFsZWQgaW4gYSB6aXAtdG9wIGJh
Zy4gVGhpcyB3aWxsIGhlbHAga2VlcCB0aGVtIGNyaXNwIGFuZCB2aWJyYW50ICYjODIxMjsganVz
dCBsaWtlIHlvdXIgcGFydHkuPC9wPjxwPjwvcD48cD5BVk9DQURPIEFORCBDUkFCIFNBTEFEPC9w
PjxwPjEgbWFuZ28sIHBlZWxlZCBhbmQgcm91Z2hseSBjaG9wcGVkPC9wPjxwPjQgdGJzcC4gbGlt
ZSBqdWljZSwgZGl2aWRlZCB1c2U8L3A+PHA+JiMxODk7IHllbGxvdyBvbmlvbiwgY3V0IGludG8g
JiMxODg7LWluY2ggZGljZTwvcD48cD4xIHRzcC4gbWluY2VkIGdhcmxpYzwvcD48cD4yIHNjYWxs
aW9ucywgdGhpbmx5IHNsaWNlZCBvbiB0aGUgYmlhczwvcD48cD4xIHRic3AuIG1pbmNlZCBqYWxh
cGUmIzI0MTtvPC9wPjxwPjIgYXZvY2Fkb3MsIGN1dCBpbnRvICYjMTg4Oy1pbmNoIGRpY2U8L3A+
PHA+MTAgb3ouIGx1bXAgY3JhYm1lYXQ8L3A+PHA+JiMxOTA7IHRzcC4gc2FsdDwvcD48cD4mIzE4
ODsgdHNwLiBncm91bmQgYmxhY2sgcGVwcGVyPC9wPjxwPjMgcmFkaXNoZXMsIHRoaW5seSBzbGlj
ZWQ8L3A+PHA+MyB0YnNwLiBjb2Fyc2VseSBjaG9wcGVkIGNpbGFudHJvPC9wPjxwPk1pY3JvZ3Jl
ZW5zIGFzIG5lZWRlZCBmb3IgZ2FybmlzaCAob3B0aW9uYWwpPC9wPjxwPlJpY2UgY3Jpc3BzIG9y
IGNyYWNrZXJzLCBmb3Igc2VydmluZyAob3B0aW9uYWwpPC9wPjxwPjwvcD48cD5JbiBhIGJsZW5k
ZXIsIGNvbWJpbmUgdGhlIG1hbmdvIGFuZCAxIHRhYmxlc3Bvb24gb2YgdGhlIGxpbWUganVpY2Ug
YW5kIHB1ciYjMjMzO2UgdW50aWwgc21vb3RoLiBQbGFjZSBpbiBhIGNvdmVyZWQgY29udGFpbmVy
IGFuZCByZWZyaWdlcmF0ZSB1bnRpbCBuZWVkZWQuPC9wPjxwPkluIGEgYm93bCwgY29tYmluZSB0
aGUgb25pb24sIGdhcmxpYywgc2NhbGxpb25zLCBqYWxhcGUmIzI0MTtvLCBhdm9jYWRvLCByZW1h
aW5pbmcgbGltZSBqdWljZSwgY3JhYm1lYXQsIHNhbHQgYW5kIHBlcHBlci4gU3RpciB0byBjb21i
aW5lLjwvcD48cD5MYXllciB0aGUgcmFkaXNoZXMgb24gYSBzZXJ2aW5nIHBsYXR0ZXIgKG9yLCBp
ZiBzZXJ2aW5nIGluZGl2aWR1YWxseSwgZGl2aWRlIGFtb25nIDggc2FsYWQgcGxhdGVzKS4gVG9w
IHdpdGggdGhlIGNyYWJtZWF0IG1peHR1cmUgYW5kIGdhcm5pc2ggd2l0aCBjaWxhbnRybyBhbmQg
bWljcm9ncmVlbnMsIGlmIHVzaW5nLiBTZXJ2ZSB3aXRoIHRoZSByZXNlcnZlZCBtYW5nbyBtaXh0
dXJlIGFuZCByaWNlIGNyaXNwcyBvciBjcmFja2VycywgaWYgZGVzaXJlZC48L3A+PHA+TWFrZXMg
OCBzZXJ2aW5ncy48L3A+PHA+PC9wPjxwPldBVEVSTUVMT04gU0FMQUQ8L3A+PHA+MiBjdXBzIGRp
Y2VkIHdhdGVybWVsb248L3A+PHA+MiB0YnNwLiBjaG9wcGVkIHNoYWxsb3RzPC9wPjxwPjEgdGJz
cC4gY2hvcHBlZCBtaW50PC9wPjxwPjEgdHNwLiBjaG9wcGVkIGphbGFwZSYjMjQxO288L3A+PHA+
MiB0YnNwLiBleHRyYSB2aXJnaW4gb2xpdmUgb2lsPC9wPjxwPjwvcD48cD5JbiBhIGJvd2wsIGNv
bWJpbmUgdGhlIHdhdGVybWVsb24sIHNoYWxsb3RzLCBtaW50LCBqYWxhcGUmIzI0MTtvIGFuZCBv
aWwuIFRvc3MgdG8gY29tYmluZSBhbmQgc2VydmUgY2hpbGxlZC48L3A+PHA+TWFrZXMgOCBzZXJ2
aW5ncy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.