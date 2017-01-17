All CATEGORIES
☰ Menu

Try these local foods to soothe body and soul

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: January 17, 2017 - 05:47 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Greek-style lasagna or Pastitsio served at the Western Fruit Basket by co-owners Gregory and Melissa "Meela" Megois. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN LIFESTYLE

akrondish18_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Try these local foods to soothe body and soul

I wasn’t shy about letting folks know I’d be undergoing major surgery late last year.

thingstodo0118
Things to Do, Jan. 18: ‘Singin’ in the Rain’ in theaters; ‘Think & Drink’ in Cleveland; ‘Mrs. Sherlock Holmes’ author in Hudson; Lovett, Hiatt in Warren
cookbook18cut
Cookbook: ‘Cooking With Mary Berry’
beer18
Beer notes: New Masthead Brewing Co. pays tribute to Cleaveland; R. Shea welcomes Diamond Deli
Hints from Heloise: Storing ginger
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next