West Point Market reopens to customers eager for favorite foods

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0JvZHlUeHQtLT4=
PHA+RmFpcmxhd246IE5lYWwgQnJvaWRhIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGV2ZW4gd2FpdCBmb3IgV2Vz
dCBQb2ludCBNYXJrZXQmIzgyMTc7cyBvZmZpY2lhbCByZW9wZW5pbmcuPC9wPjxwPkJyb2lkYSBw
dXQgYSAmIzgyMjA7YmFjayBpbiBmaXZlIG1pbnV0ZXMmIzgyMjE7IHNpZ24gaW4gdGhlIHdpbmRv
dyBvZiBoaXMgTWF5YXR1eCB0dXhlZG8gcmVudGFsIHNob3AgbGF0ZSBUaHVyc2RheSBtb3JuaW5n
IHNvIGhlIGNvdWxkIHJhY2UgYWNyb3NzIHRoZSBzdHJlZXQgdG8gdGhlIG1hcmtldCBvbiBpdHMg
Zmlyc3QgZGF5IGJhY2sgaW4gYnVzaW5lc3MuIEhlIGRpc2NvdmVyZWQgaXQgd291bGRuJiM4MjE3
O3QgYmUgb3BlbiBmb3IgYW5vdGhlciBoYWxmLWhvdXIsIGJ1dCBoZSB3ZW50IGluIHRoZSBvcGVu
IGRvb3IgYW55d2F5LCBmb3VuZCBzb21lIGJsYWNrYmVycnkgcHJlc2VydmVzIGFuZCBsZWZ0IGEg
JDEwIGJpbGwgdG8gcGF5IGZvciB0aGVtIHNpbmNlIHRoZSByZWdpc3RlciB3YXNuJiM4MjE3O3Qg
b3BlcmF0aW5nIHlldC48L3A+PHA+IEJyb2lkYSBsaWtlcyB0aGUgc3BlY2lhbHR5IGdyb2NlciYj
ODIxNztzIHByb2R1Y3RzIGFuZCBzZXJ2aWNlLCBzbyBoZSB3YXMgZ2xhZCB0byBzZWUgaXQgYmFj
ayBpbiBidXNpbmVzcy48L3A+PHA+ICYjODIyMDtUaGV5JiM4MjE3O3JlIGdyZWF0IHBlb3BsZS4g
VGhleSByZWFsbHkgYXJlLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+IEhlIHdhc24mIzgyMTc7dCBh
bG9uZSBpbiBoaXMgZW50aHVzaWFzbS4gQWJvdXQgYSBkb3plbiBjdXN0b21lcnMgd2VyZSB3YWl0
aW5nIHdoZW4gdGhlIHN0b3JlIG9wZW5lZCBzaG9ydGx5IGJlZm9yZSBub29uLCBhbmQgdGhlIHBl
b3BsZSBqdXN0IGtlcHQgY29taW5nICYjODIxMjsgZXZlbiB0aG91Z2ggdGhlIHN0b3JlIGRvZXNu
JiM4MjE3O3QgZXZlbiBoYXZlIGFuIGlkZW50aWZ5aW5nIHNpZ24geWV0LjwvcD48cD5XZXN0IFBv
aW50IGNsb3NlZCBpdHMgb2xkIHN0b3JlIGluIFdlc3QgQWtyb24gbmVhcmx5IGEgeWVhciBhZ28g
dG8gbWFrZSB3YXkgZm9yIGEgMzY1IGJ5IFdob2xlIEZvb2RzIGdyb2NlcnksIHN0aWxsIHVuZGVy
IGNvbnN0cnVjdGlvbi4gV2VzdCBQb2ludCYjODIxNztzIG5ldyBtYXJrZXQgaXNuJiM4MjE3O3Qg
ZmluaXNoZWQgZWl0aGVyLCBidXQgaXQgb3BlbmVkIGEgc2VjdGlvbiB3aXRoIHBhY2thZ2VkIHNw
ZWNpYWx0eSBmb29kcyBhbmQgb3RoZXIgaXRlbXMgc28gY3VzdG9tZXJzIGNvdWxkIGZpbmQgc29t
ZSBvZiB0aGVpciBob2xpZGF5IGZhdm9yaXRlcywgb3duZXIgUmljayBWZXJub24gc2FpZC48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1dlIGRpZG4mIzgyMTc7dCB3YW50IHRvIHN0YXkgb2ZmIHRoZSByYWRhciBzY3Jl
ZW4gZm9yIGxvbmcgZm9yIG91ciBjdXN0b21lcnMgJiM4MjMwOyBzbyB3ZSBtYWRlIGEgcHVzaCB0
byBnZXQgYXQgbGVhc3QgaGFsZiB0aGUgc3RvcmUgb3BlbiwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxw
PkN1eWFob2dhIEZhbGxzIHJlc2lkZW50IE1lbmEgTWNJbnR5cmUsIHdobyBjYWxsZWQgaGVyc2Vs
ZiBhICYjODIyMDt2ZXJ5IHJlZ3VsYXImIzgyMjE7IGN1c3RvbWVyIG9mIHRoZSBvbGQgV2VzdCBQ
b2ludCBNYXJrZXQsIHdhcyBlYWdlciB0byBmaW5kIHRoZSBmcnVpdGNha2UgYW5kIEl0YWxpYW4g
c3dlZXQgYnJlYWQgY2FsbGVkIHBhbmV0dG9uZSBzaGUgYWx3YXlzIGJvdWdodCB0aGVyZS4gPC9w
PjxwPk1jSW50eXJlIHdhcyB3YWl0aW5nIGluIHRoZSBwYXJraW5nIGxvdCB3aGVuIHRoZSBzdG9y
ZSBvcGVuZWQsIHBsYW5uaW5nIHRvIHN0b2NrIHVwIGJlZm9yZSBoZWFkaW5nIHRvIENhbGlmb3Ju
aWEgbGF0ZXIgdGhpcyBtb250aC4gVGhlIGZydWl0Y2FrZSBhbHdheXMgc29sZCBvdXQgcXVpY2ts
eSwgc2hlIHNhaWQsICYjODIyMDtzbyBJIHdhbnQgdG8gYmUgaGVyZSBmaXJzdCB0byBnZXQgaXQu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5TaGUgZm91bmQgd2hhdCBzaGUgY2FtZSBmb3IuIEZpZnRlZW4gbWludXRl
cyBsYXRlciwgaGVyIGNhcnQgd2FzIGxvYWRlZCB3aXRoIGEgaGFsZi1kb3plbiBmcnVpdGNha2Vz
LCB0d28gcGFwZXItd3JhcHBlZCBsb2F2ZXMgb2YgcGFuZXR0b25lIGFuZCBhbm90aGVyIGxvYWYg
b2YgYnJlYWQuPC9wPjxwPk90aGVyIGN1c3RvbWVycyBicm93c2VkIHRoZSB1bnVzdWFsIG9mZmVy
aW5ncyAmIzgyMTI7IG1pbmNlIHBpZXMgYW5kIHRydWZmbGUgYWlvbGksIGltcG9ydGVkIGNob2Nv
bGF0ZSBhbmQgZ3JhcGVmcnVpdC10aHltZSB3aW5kb3cgY2xlYW5lciwgaG9saWRheSBuYXBraW5z
IGFuZCB3aGl0ZSBmaWcgc3ByZWFkLiA8L3A+PHA+VGhlIHN0b3JlIGhhcyBhbiB1cmJhbiBmZWVs
LCB3aXRoIHBvbGlzaGVkIGNvbmNyZXRlIGZsb29ycywgbWV0YWwgc2hlbHZlcywgYSB3aW5lIGJh
ciB3aXRoIHJhdyB3b29kIHdhbGxzIGFuZCBpbmR1c3RyaWFsLWxvb2tpbmcgbGlnaHQgZml4dHVy
ZXMgc3VzcGVuZGVkIGZyb20gYSBkYXJrIGNlaWxpbmcuIFRoZSBzdG9yZSYjODIxNztzIGZhbWls
aWFyIHJlZCBwaG9uZSBib290aCBpcyBpbiB0aGUgd2luZSBkZXBhcnRtZW50LCB3aGVyZSB0aGUg
Z3JheSB3b29kIHNoZWx2ZXMgYXJlIHN0aWxsIGJhcmUuPC9wPjxwPlRoZSB3aW5lIGRlcGFydG1l
bnQgYW5kIGJhciBhcmUgZXhwZWN0ZWQgdG8gb3BlbiBhcyBzb29uIGFzIHRoZSBsaXF1b3IgbGlj
ZW5zZSBpcyBmaW5hbGl6ZWQsIHByb2JhYmx5IG5leHQgd2Vlay4gVmVybm9uIHNhaWQgaGUgaG9w
ZXMgdG8gaGF2ZSB0aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgc3RvcmUgb3BlbiBpbiBGZWJydWFyeSwgd2hpY2gg
d2lsbCBpbmNsdWRlIGNoZWVzZXMsIG1lYXRzLCBiYWtlcnkgaXRlbXMsIG92ZW4tcmVhZHkgZm9v
ZHMgYW5kIGEgZGVsaS48L3A+PHA+V2VzdCBQb2ludCYjODIxNztzIHdpbmUgZGlyZWN0b3IsIEJp
bGwgS3JhdXNzLCB3YXMgZXNwZWNpYWxseSBleGNpdGVkIGFib3V0IHRoZSB3aW5lIGJhci4gSXQg
d2lsbCBzZXJ2ZSBhIHNlbGVjdGlvbiBvZiBsb2NhbCBjcmFmdCBiZWVycyBhbmQgd2luZXMgYnkg
dGhlIGdsYXNzIGFuZCB3aWxsIGFsc28gcGxheSBob3N0IHRvIHZpbnRuZXJzIGFuZCBvdGhlcnMg
d2hvIGNhbiBzaGFyZSB0aGVpciBrbm93bGVkZ2Ugd2l0aCBjdXN0b21lcnMuPC9wPjxwPlRoZSB3
aW5lIGJhciB3aWxsIGJlIG9wZW4gbGF0ZXIgdGhhbiB0aGUgc3RvcmUsIHNvIGN1c3RvbWVycyBj
YW4gZW5qb3kgYSBkcmluayB3aXRoIHNvbWUgamF6eiBvciBtYXliZSBsaXZlIG11c2ljLCBLcmF1
c3Mgc2FpZC4gQW5kIG5vIFRWLCBoZSBwcm9taXNlZC48L3A+PHA+QXMgV2VzdCBQb2ludCBpc24m
IzgyMTc7dCBqdXN0IGFub3RoZXIgZ3JvY2VyeSBzdG9yZSwgdGhpcyB3b24mIzgyMTc7dCBiZSBq
dXN0IGFub3RoZXIgYmFyLCBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5XZXN0IFBvaW50IE1hcmtldCBpcyBhdCAz
MyBTaGlhd2Fzc2VlIEF2ZS4sIGp1c3Qgd2VzdCBvZiBGYWlybGF3biBUb3duIENlbnRyZS4gSXQm
IzgyMTc7cyBvcGVuIDEwIGEubS4gdG8gNyBwLm0uIGRhaWx5IGV4Y2VwdCBNb25kYXlzLCB3aGVu
IGl0JiM4MjE3O3MgY2xvc2VkLjwvcD48cD5NYXJ5IEJldGggQnJlY2tlbnJpZGdlIGNhbiBiZSBy
ZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzc1NiBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWJyZWNrZW5AdGhlYmVh
Y29uam91cm5hbC5jb20iPm1icmVja2VuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gWW91IGNh
biBhbHNvIGJlY29tZSBhIGZhbiBvbiBGYWNlYm9vayBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZh
Y2Vib29rLmNvbS9NQkJyZWNrQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9N
QkJyZWNrQUJKPC9hPiwgZm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9NQkJyZWNrQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtNQkJyZWNrQUJK
Jm5ic3A7PC9hPiBhbmQgcmVhZCBoZXIgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8u
Y29tL2Jsb2dzL21hcnktYmV0aCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9ibG9ncy9t
YXJ5LWJldGg8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.