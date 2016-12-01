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West Point Market reopens to customers eager for favorite foods

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal staff writer

Published: December 1, 2016 - 03:32 PM | Updated: December 2, 2016 - 04:32 PM
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Brian Williams shops during West Point Market's reopening on Shiawassee Ave. on Thursday, Dec. 1, 2016 in Fairlawn, Ohio. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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