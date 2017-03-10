What’s for dinner? Cream, cheese and spinach make pasta sing

PHA+TGV0JiM4MjE3O3MgZmFjZSBpdC4gTm90IGV2ZXJ5b25lIGVuam95cyBmaXNoLiBXaGljaCBj
YW4gYmUgc29tZXRoaW5nIG9mIGEgcHJvYmxlbSBpZiB5b3UmIzgyMTc7cmUgdHJ5aW5nIHRvIGZv
bGxvdyB0aGUgcnVsZXMgZHVyaW5nIExlbnQuPC9wPjxwPk9uZSBlYXN5IHNvbHV0aW9uIGlzIHBh
c3RhLiBOb3Qgb25seSBpcyBpdCBpbmV4cGVuc2l2ZSBhbmQgYXBwZWFsaW5nIHRvIGtpZHMgYnV0
IGFsc28gaXQgc2VydmVzIGFzIGEgcmVhZHkgY2FudmFzIGZvciBjcmVhdGl2ZSBjb29rcyBmb3Ig
YW55IG51bWJlciwgb3IgY29tYmluYXRpb24sIG9mIHRvcHBpbmdzLCBzYXVjZXMgYW5kIG1peC1p
bnMuIFdoeSBsaW1pdCB5b3Vyc2VsZiB0byBtYXJpbmFyYSwgQWxmcmVkbyBvciBwZXN0byB3aGVu
IGEgc2F1Y2UgY3JhZnRlZCBmcm9tIGNyZWFtLCBjaGVlc2UgYW5kIGxlYWZ5IGJhYnkgc3BpbmFj
aCBjb21lcyB0b2dldGhlciBpbiBtaW51dGVzIGFuZCB0YXN0ZXMgc28gZnJlc2g/PC9wPjxwPjwv
cD48cD5DUkVBTUVEIFNQSU5BQ0ggUEFTVEE8L3A+PHA+JiMxOTA7IGN1cCByaWNvdHRhIGNoZWVz
ZTwvcD48cD5Lb3NoZXIgc2FsdCBhbmQgZnJlc2hseSBncm91bmQgYmxhY2sgcGVwcGVyLCBkaXZp
ZGVkPC9wPjxwPiYjMTkwOyBsYi4gbG9uZyBwYXN0YSBzdWNoIGFzIHRhZ2xpYXRlbGxlIG9yIGZl
dHR1Y2NpbmU8L3A+PHA+JiMxODk7IGN1cCBwaW5lIG51dHM8L3A+PHA+NCB0YnNwLiB1bnNhbHRl
ZCBidXR0ZXI8L3A+PHA+MiBjbG92ZXMgZ2FybGljLCBzbGljZWQgdGhpbjwvcD48cD4xIGxiLiBi
YWJ5IHNwaW5hY2ggbGVhdmVzPC9wPjxwPjEgY3VwIGhlYXZ5IGNyZWFtPC9wPjxwPkZyZXNobHkg
Z3JhdGVkIG51dG1lZzwvcD48cD5HcmF0ZWQgcGVjb3Jpbm8gUm9tYW5vIGNoZWVzZSwgZm9yIHNl
cnZpbmc8L3A+PHA+PC9wPjxwPkluIGxhcmdlIGJvd2wsIGNvbWJpbmUgcmljb3R0YSB3aXRoIHNh
bHQgYW5kIHBlcHBlciB0byB0YXN0ZS4gU2V0IGFzaWRlLjwvcD48cD5CcmluZyBhIGxhcmdlIHBv
dCBvZiB3YXRlciB0byBib2lsLiBBZGQgMiB0YWJsZXNwb29ucyBvZiBzYWx0IGFuZCByZXR1cm4g
dG8gcm9sbGluZyBib2lsLiBBZGQgcGFzdGEgYW5kIGNvb2sgdW50aWwgYWwgZGVudGUgYWNjb3Jk
aW5nIHRvIHBhY2thZ2UgZGlyZWN0aW9ucy4gUmVzZXJ2ZSAxIGN1cCBjb29raW5nIHdhdGVyLjwv
cD48cD5XaGlsZSBwYXN0YSBjb29rcywgcHJlcGFyZSBzYXVjZS4gVG9hc3QgcGluZSBudXRzIGlu
IGEgMTItaW5jaCBza2lsbGV0IG92ZXIgbWVkaXVtIGhlYXQsIHN0aXJyaW5nIG9jY2FzaW9uYWxs
eSBzbyB0aGV5IGRvIG5vdCBidXJuLCBhYm91dCAzIG1pbnV0ZXMuIFJlbW92ZSBhbmQgc2V0IGFz
aWRlLjwvcD48cD5XaXBlIHNraWxsZXQgY2xlYW4gYW5kIG1lbHQgYnV0dGVyIG92ZXIgbWVkaXVt
LWxvdyBoZWF0LiBBZGQgZ2FybGljIGFuZCBzYXV0ZSB1bnRpbCBwYWxlIGdvbGRlbiwgYWJvdXQg
MiBtaW51dGVzLiBBZGQgc3BpbmFjaCBhbmQgY29vayB1bnRpbCBpdCB3aWx0cywgYWJvdXQgNCBt
aW51dGVzIG1vcmUuPC9wPjxwPkFkZCBjcmVhbSwgYnJpbmcgdG8gc2ltbWVyIGFuZCBjb29rIHVu
dGlsIHNhdWNlIGJlZ2lucyB0byB0aGlja2VuIHNsaWdodGx5LCBhYm91dCAyIG1pbnV0ZXMuIFNl
YXNvbiB3aXRoIHNhbHQsIHBlcHBlciBhbmQgbnV0bWVnLjwvcD48cD5TY29vcCBwYXN0YSBkaXJl
Y3RseSBpbnRvIHNraWxsZXQgYW5kIHRvc3MgdG8gY29tYmluZS4gQWRkIHBhc3RhIGFuZCBzcGlu
YWNoIG1peHR1cmUgdG8gYm93bCBvZiByaWNvdHRhIG9mZiBoZWF0IGFuZCB0b3NzIHRvIGNvYXQs
IGFkZGluZyAmIzE4ODsgY3VwIHBhc3RhIHdhdGVyIG9yIG1vcmUgKHVwIHRvIDEgY3VwKSBhcyBu
ZWVkZWQgdG8gbG9vc2VuIHVwIHRoZSBzYXVjZS48L3A+PHA+UGxhdGUgaW4gYm93bHMgYW5kIHNw
cmlua2xlIHdpdGggcGluZSBudXRzLiBTZWFzb24gd2l0aCBzYWx0IGFuZCBwZXBwZXIsIGlmIGRl
c2lyZWQuIFBhc3MgZ3JhdGVkIGNoZWVzZSBhdCB0aGUgdGFibGUuPC9wPjxwPlNlcnZlcyA0Ljwv
cD48cD5Gcm9tIDxlbT5CYWNrIFBvY2tldCBQYXN0YTogSW5zcGlyZWQgRGlubmVycyB0byBDb29r
IG9uIHRoZSBGbHk8L2VtPiBieSBDb2x1IEhlbnJ5IChDbGFya3NvbiBQb3R0ZXI7ICQyOCk8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.