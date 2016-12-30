What’s for dinner? Lentil-and-Vegetable Soup

PHA+VGhpcyB0aW1lIG9mIHllYXIsIHdlIGFsbCBhcmUgZXhwZXJpZW5jaW5nIGFuIG92ZXJsb2Fk
IG9mIGhlYXZpZXItdGhhbi11c3VhbCBtZWFscyBhbmQgaGlnaC1jYWxvcmllIHRyZWF0cy4gPC9w
PjxwPkZvciBhIGhlYWx0aHkgYW5kIGRlbGljaW91cyBicmVhayBmcm9tIGFsbCBvZiB0aGUgdHlw
aWNhbCBob2xpZGF5IGZhcmUsIHRoaXMgaXMgYSB3b25kZXJmdWwgYWRkaXRpb24gdG8geW91ciBz
ZWFzb25hbCBtZW51cy4gTm90IG9ubHkgaXMgaXQgZGVsaWNpb3VzIGltbWVkaWF0ZWx5IGFmdGVy
IGl0IGlzIG1hZGUsIGl0IGFsc28gZnJlZXplcyB3ZWxsLiBIYXZpbmcgYSBoZWFsdGh5IG1lYWwg
cmVhZHkgdG8gdGhhdyBhbmQgZWF0IGlzIGEgYmlnIGhlbHAgZHVyaW5nIHRoZSBob2xpZGF5IHNl
YXNvbi48L3A+PHA+PC9wPjxwPkxFTlRJTCBBTkQgPC9wPjxwPlZFR0VUQUJMRSBTT1VQPC9wPjxw
PjIgdGJzcC4gb2xpdmUgb2lsPC9wPjxwPjEgbGFyZ2UgeWVsbG93IG9uaW9uLCBkaWNlZDwvcD48
cD40IGNlbGVyeSBzdGFsa3MsIGRpY2VkPC9wPjxwPjEgZ3JlZW4gYmVsbCBwZXBwZXIsIGNvcmVk
LCBzZWVkZWQgYW5kIGRpY2VkPC9wPjxwPjQgY2Fycm90cywgcGVlbGVkIGFuZCBkaWNlZDwvcD48
cD4yIGN1cHMgc2xpY2VkIG11c2hyb29tczwvcD48cD4xIGN1cCBkcnkgbGVudGlsczwvcD48cD4z
IGJheSBsZWF2ZXM8L3A+PHA+MTAgY3VwcyB2ZWdldGFibGUgYnJvdGg8L3A+PHA+MiBjYW5zICg4
IG96LiBlYWNoKSB0b21hdG8gc2F1Y2U8L3A+PHA+JiMxODg7IHRzcC4gcmVkLXBlcHBlciBmbGFr
ZXM8L3A+PHA+JiMxODg7IHRzcC4gc2FsdDwvcD48cD4mIzE4ODsgY3VwIGNob3BwZWQgZnJlc2gg
YmFzaWw8L3A+PHA+JiMxODg7IGN1cCBjaG9wcGVkIGZyZXNoIHBhcnNsZXk8L3A+PHA+PC9wPjxw
PkhlYXQgdGhlIG9saXZlIG9pbCBpbiBhIGxhcmdlIHNhdWNlcGFuIG92ZXIgbWVkaXVtLiBBZGQg
dGhlIG9uaW9uLCBjZWxlcnksIGJlbGwgcGVwcGVyLCBjYXJyb3RzIGFuZCBtdXNocm9vbXMsIGFu
ZCBzYXV0ZSB1bnRpbCBnb2xkZW4sIHN0aXJyaW5nIG9jY2FzaW9uYWxseSwgYWJvdXQgMTAgbWlu
dXRlcy4gPC9wPjxwPkFkZCB0aGUgbGVudGlscywgYmF5IGxlYXZlcyBhbmQgdmVnZXRhYmxlIGJy
b3RoLCBhbmQgYnJpbmcgdG8gYSBib2lsLiBSZWR1Y2UgdGhlIGhlYXQgdG8gbG93LCBjb3ZlciBh
bmQgY29vayB1bnRpbCB0aGUgbGVudGlscyBhcmUgdGVuZGVyLCBhYm91dCA0MCBtaW51dGVzLiBJ
ZiB0aGUgbGVudGlscyBhcmUgYWJzb3JiaW5nIHRvbyBtdWNoIG9mIHRoZSBsaXF1aWQsIHNpbXBs
eSBhZGQgbW9yZSBicm90aCBvciB3YXRlci48L3A+PHA+T25jZSB0aGV5IGFyZSBqdXN0IGFib3V0
IGRvbmUsIGxvd2VyIHRoZSBoZWF0IHRvIGEgc2ltbWVyLCBhbmQgc3RpciBpbiB0aGUgdG9tYXRv
IHNhdWNlLCByZWQtcGVwcGVyIGZsYWtlcyBhbmQgc2FsdC4gVGFzdGUgaXQgYW5kIGFkanVzdCB0
aGUgc2Vhc29uaW5ncyBhcyBkZXNpcmVkLjwvcD48cD5SZW1vdmUgdGhlIHBhbiBmcm9tIHRoZSBo
ZWF0LCBhbmQgZGlzY2FyZCB0aGUgYmF5IGxlYXZlcy4gU3RpciBpbiB0aGUgZnJlc2ggYmFzaWwg
YW5kIHBhcnNsZXkuPC9wPjxwPk1ha2VzIDggc2VydmluZ3MuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.