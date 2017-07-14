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What’s for dinner? Pantry staples create the perfect meal

By Mario Batali
Tribune Content Agency

Published: July 14, 2017 - 04:08 PM

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