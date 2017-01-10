Wine of the week: All about port

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UG9ydCBpcyBhIHN3ZWV0IGRlc3NlcnQgd2luZSwgZm9ydGlmaWVkIHdpdGggYnJhbmR5IHVw
IHRvIDE3IHRvIDIwIHBlcmNlbnQgYWxjb2hvbC4gSXQgaGFzIGZsYXZvcnMgZnJvbSBzd2VldCBi
bGFjayBjaGVycmllcyB0byB0b2FzdGVkIG51dHMgdG8gZHJpZWQgZnJ1aXQgdG8gc3BpY2UuIEl0
JiM4MjE3O3MgYSBncmVhdCBhcGVyaXRpZiBvciBhZnRlciBkaW5uZXIgd2l0aCBhcHBsZSB0YXJ0
cywgcHVtcGtpbiBwaWUsIGNoZWVzZXMgZnJvbSBoYXJkIGNoZWRkYXIgdG8gZnVua3kgYmx1ZSwg
ZXZlbiBmb2llIGdyYXMgYW5kIGNob2NvbGF0ZSBicm93bmllcy4gPC9wPjxwPkl0IGNvbWVzIGlu
IHNldmVyYWwgc3R5bGVzOiBpbmV4cGVuc2l2ZSBydWJ5IHBvcnQgZHJ1bmsgeW91bmcgd2l0aCBz
d2VldCwgaW50ZW5zZSBmcnVpdCBmbGF2b3JzIHRvIGF1Z3VzdCwgZXhwZW5zaXZlIHZpbnRhZ2Ug
cG9ydCBhZ2VkIDEwIHRvIDUwIHllYXJzIG9yIGxvbmdlciB3aXRoIGZsYXZvcnMgaW5jbHVkaW5n
IG1hcnppcGFuLCB0ZWEsIHNwaWNlLCBzbW9rZSBhbmQgZHJpZWQgZnJ1aXQuPC9wPjxwPlBvcnQg
aXMgbWFkZSBmcm9tIHRyYWRpdGlvbmFsIFBvcnR1Z3Vlc2UgZ3JhcGVzIHdpdGggbmFtZXMgbGlr
ZSB0b3VyaWdhIG5hY2lvbmFsLCB0b3VyaWdhIGZyYW5jYSwgdGludGEgYmFycm9jYSwgdGludGEg
cm9yaXogYW5kIHRpbnRhIGNhby4gQXQgZmlyc3QgaXQmIzgyMTc7cyBmZXJtZW50ZWQgbGlrZSBt
b3N0IHdpbmVzLCB0cmVhdGVkIHdpdGggeWVhc3QsIHdoaWNoIHR1cm5zIGl0cyBuYXR1cmFsIGdy
YXBlIHN1Z2FycyBpbnRvIGFsY29ob2wuIEJ1dCBoYWxmd2F5IHRocm91Z2ggdGhlIGZlcm1lbnRh
dGlvbiBpdCBpcyBkb3NlZCB3aXRoIGhpZ2gtYWxjb2hvbCBncmFwZSBicmFuZHksIHdoaWNoIGtp
bGxzIHRoZSB5ZWFzdCBhbmQgcHJvZHVjZXMgYSB2ZXJ5IHN3ZWV0IHdpbmUgd2l0aCAxNyB0byAy
MCBwZXJjZW50IGFsY29ob2wuPC9wPjxwPlRoZW4gaXQgbWlnaHQgYmUgYm90dGxlZCBhbmQgc29s
ZCB5b3VuZyBhcyBleHViZXJhbnQgcnVieSBwb3J0LCBvciBhZ2VkIGluIG9hayBjYXNrcyB0byBt
YWtlIG1lbGxvdyB0YXdueSBwb3J0LCBvciBhZ2VkIGZvciBtYW55IHllYXJzIGluIGJvdHRsZXMg
dG8gbWFrZSB2aW50YWdlIHBvcnQuPC9wPjxwPk9uZSB0byB0cnk6IE5vbnZpbnRhZ2UgV2FycmUm
IzgyMTc7cyBPdGltYSAxMC1ZZWFyLU9sZCBUYXdueSBQb3J0LCBhZ2VkIGluIG9hayBiYXJyZWxz
IHRvIG1lbGxvdyBhbmQgdGFrZSBvbiBpdHMgdGF3bnkgaHVlLiBJdCYjODIxNztzIG1lbGxvdywg
cmljaCBhbmQgc3dlZXQsIHdpdGggYXJvbWFzIGFuZCBmbGF2b3JzIG9mIGRyaWVkIGZydWl0cyBh
bmQgbnV0cyBhbmQgbGl2ZWx5IGFjaWRzOyAkMjYuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyBGcmVk
IFRhc2tlcjwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlRyaWJ1bmUgTmV3cyBTZXJ2aWNlPC9zdHJv
bmc+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.