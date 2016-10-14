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From books to bridal gowns, renting emerges as an option to owning

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: October 14, 2016 - 03:00 PM | Updated: October 15, 2016 - 12:09 AM
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Kay Caprez, Kent State senior speech and pathology major, poses for a portrait with her Chegg books in the Kent State Library on Monday in Kent. Caprez rents most of her textbooks from the online rental site. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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