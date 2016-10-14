All CATEGORIES
☰ Menu

From books to bridal gowns, renting emerges as an option to owning

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: October 14, 2016 - 03:00 PM | Updated: October 15, 2016 - 12:09 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kay Caprez, Kent State senior speech and pathology major, poses for a portrait with her Chegg books in the Kent State Library on Monday in Kent. Caprez rents most of her textbooks from the online rental site. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN LIFESTYLE

models23_03 Dan & Corina Lecca - TNS
Fashion fights body-shaming with more diverse models

In the wake of a presidential debate, “body-shaming” has become one of the media’s favorite buzzwords.

tomato18cut
Why tomatoes lose flavor in fridge: their genes chill out
thingstodo1018_03
Things to Do, Oct. 18: ‘Akron Anthology’ release party; more author talks; brass concert
hist17cut
Local history: A stripper, a Bible and a murder
Halloween treat: a night at Dracula’s castle in Transylvania
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next