All CATEGORIES
☰ Menu

From books to bridal gowns, renting emerges as an option to owning

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: October 14, 2016 - 03:00 PM | Updated: October 15, 2016 - 12:09 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kay Caprez, Kent State senior speech and pathology major, poses for a portrait with her Chegg books in the Kent State Library on Monday in Kent. Caprez rents most of her textbooks from the online rental site. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN LIFESTYLE

hist17cut - AP
Local history: A stripper, a Bible and a murder - 10:25 PM

We’re looking back today, but not too far back.

thingstodo1017
Things to Do, Oct. 17: Talk about folklore and weather; author appearances; new cafe celebrates - 10:56 PM
1party17_11
New York State of Mind benefits Ballet Excel Ohio - 9:58 PM
Harvest Ball benefits Mercy Service League - 9:57 PM
The Scene: Joyful Tastes of Life for Visiting Nurse Service - 9:57 PM
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next