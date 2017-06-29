All CATEGORIES
☰ Menu

A rose may be a rose may be a rose — but varieties vary

By Lee Reich
Associated Press

Published: June 29, 2017 - 08:22 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

From breeder David Austin comes Strawberry Hill rose, which is one of many modern shrub roses that captures the look and fragrance of old-fashioned roses with today's sought-after repeat-blooming and disease resistance. (Lee Reich via AP)


MORE IN LIFESTYLE

thingstodo0630cut Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Things to Do, June 30: Akron’s Rib Fest opens; ’80s bands at the Q; Boston Mills Artfest; free outdoor movie, concerts; cheesy sci-fi at West Theater

Eat a lot of ribs downtown

heather29cut_01
From Cleveland to Akron to Youngstown: The joys of flea markets, antiques and bacon-wrapped hot dogs
trumpet02_03
Outdoor musical ‘Trumpet in the Land’ retells tragic event in Ohio’s history; show in its 48th season
Things to Do, June 29: Joseph Arthur in Cleveland; Four Tops at Rocksino; free outdoor concerts, sundaes
flupatch29cut
Cutting-edge bandage could make flu shots a thing of the past
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next