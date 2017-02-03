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Air plants and other epiphytes are curious centerpieces of Cleveland orchid show

By Mary BethBreckenridge
Beacon Journal home writer

Published: February 3, 2017 - 02:54 PM | Updated: February 3, 2017 - 04:00 PM
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Hanging orchids at Cleveland Botanical Garden on Tuesday in Cleveland. The garden's upcoming Orchid Mania show will spotlight air plants, which get their nutrient needs from the air rather than the soil. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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