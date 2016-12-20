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Learn how to identify evergreens and other outdoor pursuits

Published: December 20, 2016 - 09:48 PM
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A small evergreen tree supports a ball of snow at Virginia Kendall Park. (Akron Beacon Journal file photo)


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