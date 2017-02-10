Plant Lovers’ Almanac: Climate change is real, and it’s disrupting how we care for plants

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIG1hcGxlIHNhcCBpcyBmbG93aW5nLiBUaGUgd2l0Y2ggaGF6ZWxzIGFuZCBmaWxiZXJ0
cyBhcmUgZG9pbmcgdGhlaXIgcmVndWxhciB3aW50ZXIgYmxvb21pbmcuIFRoZSBzaWx2ZXIgbWFw
bGUgYnVkcyBhcmUgZmF0dGVuaW5nLiBTcHJpbmcgaGFzIGNlcnRhaW5seSBub3Qgc3BydW5nLCBi
dXQgUHVueHN1dGF3bmV5IFBoaWwgbm90d2l0aHN0YW5kaW5nLCBpdCBkb2VzIGZlZWwgbGlrZSBp
dCBpcyBvbiB0aGUgaG9yaXpvbiwgdGhvdWdoIHRoZXJlIGFyZSBubyBndWFyYW50ZWVzLiBUbyBw
YXJhcGhyYXNlIHRoZSBZb2dpLCBpdCYjODIxNztzIG5vdCBoZXJlICYjODIxMjsgJiM4MjE3O3Rp
bGwgaXQmIzgyMTc7cyBoZXJlLiA8L3A+PHA+TXkgYm90YW5pemluZyBidWRkaWVzIERhdmlkIFdp
ZXNlbmJlcmcgb2YgdGhlIFdvb3N0ZXIgQm9vayBDby4gYW5kIGFydCBwaG90b2dyYXBoZXIgU3Rl
cGhlbiBUb21hc2tvIChleGhpYml0aW9uIHJpZ2h0IG5vdyBhdCB0aGUgQ3V5YWhvZ2EgVmFsbGV5
IE5hdGlvbmFsIFBhcmspIGJvdGggdGFwIG1hcGxlcyBhbmQgYXJlIGNvbGxlY3Rpbmcgc2FwLiBJ
ZiB0aGV5IHNlZSB0aGlzLCBtYXliZSB0aGlzIHllYXIgd2lsbCBib2lsIGRvd24gdG8gdGhlIHJl
YWxpdHkgb2YgbWUgcmVjZWl2aW5nIHNvbWUgb2YgdGhlaXIgZmluaXNoZWQgcHJvZHVjdCEgPC9w
PjxwPlRob3VnaCB0aGUgYmxvb21pbmcgb2Ygd2l0Y2ggaGF6ZWxzIGlzIG5vdCB1bnVzdWFsIG9u
IHdhcm1lciB3aW50ZXIgZGF5cywgdGhlIGVhcmxpZXIgYmxvb21pbmcgb2YgcGxhbnRzIGNvbWUg
c3ByaW5nIGlzIHRydWx5IGhhcHBlbmluZy4gQ2xpbWF0ZSBjaGFuZ2UgaXMgcmVhbCwgYW5kIGl0
IG1hdHRlcnMgaW4gbWFueSB3YXlzLiBUaGUgZm9sbG93aW5nIGlzIGFuIGV4YW1wbGUgb2Ygb25l
IG9mIG15IGZhdm9yaXRlIFlvZ2kgQmVycmEgcXVvdGVzOiAmIzgyMjA7V2hhdCBnZXRzIHVzIGlu
dG8gdHJvdWJsZSBpcyBub3Qgd2hhdCB3ZSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93LiBJdCYjODIxNztzIHdo
YXQgd2Uga25vdyBmb3Igc3VyZSB0aGF0IGp1c3QgYWluJiM4MjE3O3Qgc28uJiM4MjIxOzwvcD48
cD5NeSBjb2xsZWFndWUgRGFuIEhlcm1zLCBhbiBlbnRvbW9sb2dpc3QgYXQgT2hpbyBTdGF0ZSBV
bml2ZXJzaXR5JiM4MjE3O3MgT2hpbyBBZ3JpY3VsdHVyYWwgUmVzZWFyY2ggYW5kIERldmVsb3Bt
ZW50IENlbnRlciBpbiBXb29zdGVyLCBoYXMgbWluZWQgdGhlIHNjaWVudGlmaWMgbGl0ZXJhdHVy
ZSBhbmQgZG9uZSByZXNlYXJjaCBvbiBjbGltYXRlIGNoYW5nZSYjODIxNztzIGVmZmVjdHMgZm9y
IGRlY2FkZXMgbm93LCBhbmQgSSBhc2tlZCBoaW0gcmVjZW50bHkgd2hhdCBnb3QgaGltIGludGVy
ZXN0ZWQgaW4gaXQuIDwvcD48cD5JbiBNYXJjaCAxOTg0LCBhZnRlciBlYXJuaW5nIGhpcyBtYXN0
ZXImIzgyMTc7cyBkZWdyZWUgYXQgT1NVLCBEYW4gaGVhZGVkIG5vcnRoIHRvIHdvcmsgYXMgdGhl
IGVudG9tb2xvZ2lzdCBhdCBEb3cgR2FyZGVucyBpbiBNaWRsYW5kLCBNaWNoLiwgcmVzcG9uc2li
bGUgZm9yIGRpcmVjdGluZyB0aGVpciBwZXN0IG1hbmFnZW1lbnQgcHJvZ3JhbXMuIFJlc2VhcmNo
LCBtZWV0IGhvcnRpY3VsdHVyZSBhbmQgZW50b21vbG9neSBpbiBwcmFjdGljZS4gPC9wPjxwPkFu
IGVsZW1lbnQgb2YgaGlzIHBsYW50IGhlYWx0aCBjYXJlIHN0cmF0ZWd5IGludm9sdmVkIHBoZW5v
bG9neS4gRXZlciBib3RoIHRoZSBjdXJpb3VzIHNjaWVudGlzdCBhbmQgdGhlIHByYWN0aWNpbmcg
ZWNvbG9naXN0IHRoYXQgYWxsIGhvcnRpY3VsdHVyaXN0cyBhcmUsIERhbiBiZWdhbiBjaGFydGlu
ZyBpbnNlY3QgZW1lcmdlbmNlIGFuZCBmbG93ZXJpbmcgZGF0ZXMgb2Ygd29vZHkgcGxhbnRzIGF0
IERvdy4gVGhleSBhcmUgbGlua2VkLCBiZWNhdXNlIGJvdGggYXJlIGRyaXZlbiBieSBoZWF0IHVu
aXRzLiBUaGlzIGxpbmsgYmV0d2VlbiBiaW9sb2dpY2FsIGFjdGl2aXR5IGFuZCBlbnZpcm9ubWVu
dGFsIGZhY3RvcnMgKGluIHRoaXMgY2FzZSBoZWF0KSBpcyB3aGF0IHBoZW5vbG9neSBpcyBhbGwg
YWJvdXQuIDwvcD48cD5TbywgRGFuIGJlY2FtZSBpbnRlcmVzdGVkIGluIHRoZSBzY2llbnRpZmlj
IGJhY2tib25lIG9mIHBoZW5vbG9neSwgc3RhcnRpbmcgd2l0aCB0aGVzZSBvYnNlcnZhdGlvbnMg
YW5kIGxvb2tpbmcgYXQgdGhlIGhpc3Rvcnkgb2YgYWdyaWN1bHR1cmUsIHdoaWNoIGlzIHN0cm9u
Z2x5IGNvbm5lY3RlZCB0byBwaGVub2xvZ2ljYWwgZmFjdG9yczogd2hlbiB0byBwbGFudCB3aGVh
dCwgZXRjLiBBbmQgdGhlcmUgaXMgYSB3ZWFsdGggb2YgbG9uZy10ZXJtIGhpc3RvcmljYWwgb2Jz
ZXJ2YXRpb25zLCBmcm9tIGRhdGVzIG9mIGdyYXBlIGhhcnZlc3RzIGZvciB3aW5lLCBUaG9yZWF1
IGF0IFdhbGRlbiBQb25kLCBBbGRvIExlb3BvbGQgaW4gV2lzY29uc2luLCBhZCBpbmZpbml0dW0u
IDwvcD48cD5EYW4gYmVnYW4gYnkgb2JzZXJ2aW5nIHRoZSBibG9vbWluZyBvZiBzZWxlY3RlZCB3
b29keSBwbGFudHMsIGFuZCB2YXJpb3VzIGxpZmUgc3RhZ2VzIGZvciBhIHJhbmdlIG9mIGluc2Vj
dCBwZXN0cy4gVGhpcyBncmVhdGx5IGFpZGVkIGhpcyBwZXN0IG1hbmFnZW1lbnQgdGltaW5nLiBP
bmUgdGhpbmcgdGhhdCBEYW4gaGFkIG5vdGljZWQsIGFzIGRpZCBtYW55IHByb2Zlc3Npb25hbCBh
bmQgY2l0aXplbiBzY2llbnRpc3RzLCB3YXMgdGhhdCBwbGFudHMgd2VyZSBibG9vbWluZyBlYXJs
aWVyIGFuZCBpbnNlY3RzIHdlcmUgZW1lcmdpbmcgZWFybGllciBpbiB0aGUgc3ByaW5nLiA8L3A+
PHA+TmF0dXJhbGx5LCBlYWNoIHNwcmluZyBpcyBkaWZmZXJlbnQsIGRlcGVuZGluZyBvbiBob3cg
d2FybSBpdCB3YXMgaW4gdGhlIG5ldyBzZWFzb24gYW5kIGhvdyBtYW55IGhlYXQgdW5pdHMgaGFk
IGRldmVsb3BlZCwgYnV0IHRoZSBvdmVyYWxsIHRyZW5kIHdhcyB3YXJtZXIgYW5kIGVhcmxpZXIu
IERhbiBkZWx2ZWQgZGVlcGVyIGludG8gdGhlIHNjaWVuY2UgYW5kIGRldmVsb3BlZCBtb2RlbHMg
YW5kIGVxdWF0aW9ucywgdGhlIHByZWRpY3RhYmlsaXR5IG9mIHBsYW50IGZsb3dlcnMgYW5kIHRo
dXMgaW5zZWN0IGRldmVsb3BtZW50LCB2ZXJ5IGltcG9ydGFudCBmb3IgaW5zZWN0IGNvbnRyb2wu
IDwvcD48cD5BZnRlciBEYW4gcmV0dXJuZWQgdG8gT2hpbyBpbiAxOTk2LCBvbmUgb2YgaGlzIGdy
YWR1YXRlIHN0dWRlbnRzIGF0IE9TVSwgR2luYSBQZW5ueSwgYmVnYW4gd29yayBvbiBhIHByb2pl
Y3QgYXQgYSBMYWtlIENvdW50eSBudXJzZXJ5LiBPbmUgb2YgdGhlIHF1ZXN0aW9ucyB0aGF0IGFy
b3NlIHdhcyB3aHkgdGhlIE9TVSByZWNvbW1lbmRhdGlvbnMgZm9yIGJsYWNrIHZpbmUgd2Vldmls
IGNvbnRyb2wsIGRldmVsb3BlZCBkZWNhZGVzIGJlZm9yZSwgZGlkIG5vdCBzZWVtIHRvIGJlIHdv
cmtpbmcuIDwvcD48cD5UaGUgcmVjb21tZW5kYXRpb24gd2FzIHRvIGFwcGx5IHRoZSBmaXJzdCBv
ZiB0aHJlZSBpbnNlY3RpY2lkZXMgZm9yIGJsYWNrIHZpbmUgd2VldmlsIGNvbnRyb2wgb24gb3Ig
YWJvdXQgSnVuZSAyMSwgYnV0IHRoaXMgY29udHJvbCB3YXMgbm90IGFzIHN0ZWxsYXIgYXMgaW4g
dGhlIHBhc3QuIFdoeT8gQmVjYXVzZSBieSAyMDAxLCB0aGUgd2VldmlsJiM4MjE3O3MgZW1lcmdl
bmNlIHdhcywgb24gYXZlcmFnZSwgYXJvdW5kIE1lbW9yaWFsIERheSwgMi0zIHdlZWtzIGVhcmxp
ZXIgdGhhbiB3aGVuIHRob3NlIHJlY29tbWVuZGF0aW9ucyB3ZXJlIGZpcnN0IG1hZGUuIFdoYXQg
d2UgaGFkIGtub3duIGZvciBzdXJlIGFib3V0IHRoZSBiZXN0IHRpbWluZyBmb3IgYmxhY2sgdmlu
ZSB3ZWV2aWwgY29udHJvbCBqdXN0IHdhcyBub3QgdHJ1ZSBhbnltb3JlLiA8L3A+PHA+U28sIHRo
aXMgd2FzIGEgbWFqb3IgaW1wZXR1cyBmb3IgRGFuIHRvIGNvbnRpbnVlIGhpcyBpbnRlcmVzdCBp
biBjbGltYXRlIGNoYW5nZS4gQ2hlY2sgb3V0ICYjODIyMDtIZXJtcyBMYWImIzgyMjE7IG9uIGhp
cyB3ZWJzaXRlICg8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9hcmRjLm9oaW8tc3RhdGUuZWR1L2hlcm1z
bGFiLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vYXJkYy5vaGlvLXN0YXRlLmVkdS9oZXJtc2xhYi88
L2E+KSwgZm9yIGhpcyBsYXRlc3QgcHJlc2VudGF0aW9ucyBvbiBjbGltYXRlIGNoYW5nZSBhbmQg
b3RoZXIgcHJvamVjdHMsIGRlZXBseSBpbmZvcm1lZCBieSBzY2llbmNlLjwvcD48cD5GYXN0IGZv
cndhcmQgdG8gbm93OiBEYW4gaXMgY29udGludWluZyB0aGUgYXBwbGljYXRpb25zIG9mIG91ciBr
bm93bGVkZ2UgaW4gYSBwcm9qZWN0IHdpdGggRGF2ZXkgVHJlZSBFeHBlcnQgQ29tcGFueSBpbiBL
ZW50LiBUaGV5IGFyZSBleHBsb3JpbmcgaG93IGJlc3QgdGhlIGdyZWVuIGluZHVzdHJ5IGNhbiBy
ZXNwb25kIHRvIGNsaW1hdGUgY2hhbmdlLiBXaHkgaXMgdGhpcyBpbXBvcnRhbnQ/IE15IGltbWVk
aWF0ZSB0aG91Z2h0IHdhcyB0aGF0IGl0IGlzIGltcG9ydGFudCB0byBhcmJvcmlzdHMgYW5kIG90
aGVycyBpbiB0aGUgaW5kdXN0cnkgdG8gbWFuYWdlIHBlc3RzIGJldHRlciB3aXRoIHJlZ2FyZCB0
byB3YXJtaW5nIHRlbXBlcmF0dXJlcy48L3A+PHA+TW91bnRhaW4gcGluZSBiZWV0bGVzIGFyZSBt
b3Zpbmcgbm9ydGh3YXJkIG91dCB3ZXN0LCBzb3V0aGVybiBwaW5lIGJlZXRsZXMgbW92aW5nIG5v
cnRod2FyZCBpbiB0aGUgZWFzdCwgYW5kIGJhZ3dvcm0gcG9wdWxhdGlvbnMgYXJlIGluY3JlYXNp
bmcgbm9ydGh3YXJkIGluIE9oaW8uIFRoaXMgJiM4MjIwO3dvcm1pbmcgb2YgT2hpbyYjODIyMTsg
aXMgc29tZXRoaW5nIHdlIGhhdmUgc2VlbiBxdWl0ZSBjbGVhcmx5IGluIG15IHRpbWUgd2l0aCBP
U1UgRXh0ZW5zaW9uLCB3aXRoIGJhZ3dvcm1zIDMwIHllYXJzIGFnbyBiZWluZyBtb3N0bHkgb2Yg
c2lnbmlmaWNhbmNlIHNvdXRoIG9mIEktNzAsIGJ1dCBub3cgdmVyeSBwcm9taW5lbnQgaW4gbm9y
dGhlcm4gT2hpbywgYXMgbW9yZSBzdXJ2aXZlIG91ciBnZW5lcmFsbHkgbWlsZGVyIHdpbnRlcnMu
IDwvcD48cD5BcyBJIGxpc3RlbmVkIHRvIEdyZWcgSW5hIG9mIERhdmV5IFRyZWUgYW5kIERhbiBI
ZXJtcywgbWFueSBtb3JlIGlzc3VlcyBiZWNvbWUgb2J2aW91cyBmb3IgdGhlIGluZHVzdHJ5LiBD
bGltYXRlIGNoYW5nZSBpcyByZXN1bHRpbmcgaW4gbW9yZSBzZXZlcmUgc3Rvcm1zLCBhbmQgaWYg
eW91IGhhdmUgY3Jld3MgYW5kIGVxdWlwbWVudCB0aGF0IHJlc3BvbmQgdG8gdHJlZXMgZG93biBh
cm91bmQgdGhlIGNvdW50cnksIGl0IG1hdHRlcnMgaW4gdGVybXMgb2YgZXF1aXBtZW50LCBmbGVl
dHMgYW5kIHNjaGVkdWxpbmcuIElmIGhlYXQgd2F2ZXMgYXJlIG1vcmUgc2V2ZXJlIGluIHNvdXRo
ZXJuIHN0YXRlcywgd29ya2VyIHNhZmV0eSBwcm90b2NvbHMgZm9yIGhlYXQgc3RyZXNzIG5lZWQg
cmV2aWV3LiBEcm91Z2h0IHN0cmVzcyBtb2RlbHMgZm9yIHRyZWUgaGVhbHRoIG5lZWQgcmV2aWV3
IGZvciBwbGFudCBzZWxlY3Rpb24sIG1haW50ZW5hbmNlIGFuZCBwZXN0IGNvbnRyb2wuIDwvcD48
cD4gTGV0IHVzIGhlZWQgdGhlIFlvZ2kuIExldCB1cyBtYWtlIHRoaXMgdGhlIHllYXIgYW5kIGRl
Y2FkZSBhbmQgbGlmZXRpbWUgb2YgaW1wcm92aW5nIG91ciBzY2llbnRpZmljIGxpdGVyYWN5LiBT
Y2llbmNlIGlzIHRoZSByYXRpb25hbCBtZXRob2Qgb2YgdHJ1ZSBjb21tb24gc2Vuc2UuIEFzIE1h
dHQgRGFtb24mIzgyMTc7cyBjaGFyYWN0ZXIgTWFyayBXYXRuZXkgc2FpZCBpbiA8ZW0+VGhlIE1h
cnRpYW48L2VtPiB3aGVuIGhlIGVuZGVhdm9yZWQgdG8gc3Vydml2ZSwgYWxvbmUgb24gTWFyczog
JiM4MjIwO0luIHRoZSBmYWNlIG9mIG92ZXJ3aGVsbWluZyBvZGRzLCBJIGFtIGxlZnQgd2l0aCBv
bmx5IG9uZSBvcHRpb24uIEkgYW0gZ29pbmcgdG8gaGF2ZSB0byBzY2llbmNlIHRoZSAod2VsbCwg
eW91IGtub3cgd2hhdCkgb3V0IG9mIHRoaXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UbyBjbG9zZTogQnkgdGhl
IHdheSwgdGhhdCBxdW90ZSB0aGF0IEkgd2FzIHNvIHN1cmUgY2FtZSBmcm9tIFlvZ2kgQmVycmEs
IHdoaWNoIEkgaGF2ZSBiZWVuIHVzaW5nIGZvciB5ZWFycz8gTXVjaCB0byBteSBlbWJhcnJhc3Nt
ZW50LCBpdCBwcm92ZXMgaXRzIG93biBwb2ludC4gQXMgSSBmYWN0LWNoZWNrZWQgdGhpcyBhcnRp
Y2xlIEkgbGVhcm5lZCB0aGF0IHRoZSByZWFsIGF1dGhvciBvZiAmIzgyMjA7V2hhdCBnZXRzIHVz
IGludG8gdHJvdWJsZSBpcyBub3Qgd2hhdCB3ZSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93LiBJdCYjODIxNztz
IHdoYXQgd2Uga25vdyBmb3Igc3VyZSB0aGF0IGp1c3QgYWluJiM4MjE3O3Qgc28mIzgyMjE7IGlz
ICYjODIzMDsgTWFyayBUd2FpbiEgPC9wPjxwPkppbSBDaGF0ZmllbGQgaXMgYSBob3J0aWN1bHR1
cmFsIGVkdWNhdG9yIHdpdGggT2hpbyBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IEV4dGVuc2lvbi4gSWYgeW91
IGhhdmUgcXVlc3Rpb25zIGFib3V0IGNhcmluZyBmb3IgeW91ciBnYXJkZW4sIHdyaXRlIHRvIDxh
IGhyZWY9Im1haWx0bzpjaGF0ZmllbGQuMUBjZmFlcy5vc3UuZWR1Ij5jaGF0ZmllbGQuMUBjZmFl
cy5vc3UuZWR1PC9hPiBvciBjYWxsIDMzMC00NjYtMDI3MC4gUGxlYXNlIGluY2x1ZGUgeW91ciBw
aG9uZSBudW1iZXIgaWYgeW91IHdyaXRlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.