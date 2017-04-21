Plant Lovers’ Almanac: Crabapples lead writer to China

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+T25lIG9mIHRoZSBtb3JlIHBsZWFzYW50IGVtYWlscyBJIGhhdmUgcmVjZWl2ZWQgaW4gcmVj
ZW50IG1lbW9yeSB3YXMgZnJvbSBteSBmcmllbmQgYW5kIGNvbGxlYWd1ZSBMaW5nIEd1byBvZiB0
aGUgQmVpamluZyBCb3RhbmljYWwgR2FyZGVucy4gSXQgcmVhZDogJiM4MjIwO0ppbSwgd291bGQg
eW91IHBsZWFzZSBjb21lIHRvIEJlaWppbmcgZm9yIENyYWJhcHBsZSBDb25mZXJlbmNlIGluIEFw
cmlsIDE0LTE5IGZvciBvbmUgaG91ciB0YWxrLiBBbGwgZXhwZW5zZXMgcGFpZC4mIzgyMjE7IDwv
cD48cD5IbW0sIGxldCYjODIxNztzIHNlZS4gWWVzISBGb3J0dW5hdGVseSBmb3IgbXkgdGFsa2F0
aXZlIG5hdHVyZSwgaXQgdHVybmVkIG91dCB0byBiZSBhIGJpdCBtb3JlIHRoYW4gdGhhdCBvbmUg
aG91ciwgbm90IGluY2x1ZGluZyB0aGUgdHJhbnNsYXRpb25zLCBidXQgd2hhdCBhIGRlYWwuIDwv
cD48cD5MaW5nIGFuZCBJIGhhdmUga25vd24gZWFjaCBvdGhlciBmb3IgeWVhcnMsIHNpbmNlIHNo
ZSBjYW1lIHRvIHRoZSBVLlMuIGFzIHBhcnQgb2YgaGVyIFBoLkQuIHByb2plY3Qgb24gdGhlIGdl
bmV0aWNzIG9mIDxlbT5NYWx1czwvZW0+LCB0aGUgZ2VudXMgZm9yIGFwcGxlcyBhbmQgY3JhYmFw
cGxlcyAoc21hbGwgYXBwbGVzIHVuZGVyIDIgaW5jaGVzIGluIGRpYW1ldGVyKS4gT2hpbyBTdGF0
ZSYjODIxNztzIFNlY3Jlc3QgQXJib3JldHVtIGF0IHRoZSBPaGlvIEFncmljdWx0dXJhbCBSZXNl
YXJjaCBhbmQgRGV2ZWxvcG1lbnQgQ2VudGVyIGluIFdvb3N0ZXIgaXMgdGhlIGtleXN0b25lIHBs
b3Qgb2YgdGhlIEludGVybmF0aW9uYWwgT3JuYW1lbnRhbCBDcmFiYXBwbGUgU29jaWV0eSwgd2hl
cmUgd2Ugc3R1ZHkgZGlzZWFzZSByZXNpc3RhbmNlIGFuZCBvcm5hbWVudGFsIGZlYXR1cmVzIG9m
IGNyYWJhcHBsZSwgYW5kIGEgZ29vZCBwbGFjZSBmb3IgTGluZyB0byBzZWUgYSByYW5nZSBvZiBj
cmFiYXBwbGVzIHBsYW50ZWQgaW4gdGhlIFUuUy4gPC9wPjxwPlNoZSBpcyBhbHNvIHRoZSByZWdp
c3RyYXIgZm9yIG9ybmFtZW50YWwgYXBwbGVzIGZvciB0aGUgSW50ZXJuYXRpb25hbCBDdWx0aXZh
ciBSZWdpc3RyYXRpb24gQXV0aG9yaXR5LCByZXBsYWNpbmcgbWUgKHdpdGggbXkgcmVjb21tZW5k
YXRpb24hKSwgYW5kIGhhcyBqdXN0IHB1Ymxpc2hlZCBhIG5ldyBjaGVja2xpc3Qgb2YgYWxsIHRo
ZSBkaWZmZXJlbnQgdHlwZXMgb2YgY3JhYmFwcGxlcyBpbiB0aGUgd29ybGQuPC9wPjxwPkNyYWJh
cHBsZXMgYXJlIGNoZXJpc2hlZCBieSBsYW5kc2NhcGUgYXJjaGl0ZWN0cyBhbmQgZGVzaWduZXJz
IHdvcmxkd2lkZSBmb3IgdGhlaXIgcmFuZ2Ugb2YgZmVhdHVyZXMuIFRoZXkgdmFyeSBpbiBmbG93
ZXIgY29sb3IsIGZydWl0IGNvbG9yIGFuZCB0cmVlIHNoYXBlLCBmcm9tIHdlZXBpbmcgYW5kIHNw
cmVhZGluZyB0eXBlcyB0byByb3VuZGVkIGFuZCBjb2x1bW5hciBmb3Jtcy4gPC9wPjxwPkNyYWJh
cHBsZXMgYXJlIGVzcGVjaWFsbHkgcmV2ZXJlZCBpbiBDaGluYSwgd2hlcmUgdGhleSBhbmNob3Ig
bG9jYXRpb25zIHN1Y2ggYXMgdGhlIFN1bW1lciBQYWxhY2Ugb3V0c2lkZSBCZWlqaW5nLCB3aGVy
ZSBpbiBjb21iaW5hdGlvbiB3aXRoIHBlb25pZXMgdGhleSBzeW1ib2xpemUgaG9ub3IsIGhlYWx0
aCBhbmQgZGlzdGluY3Rpb24uIDwvcD48cD5PZmYgSSBmbGV3IGxhc3QgRnJpZGF5IGZvciB0aGUg
MTggaW4tYWlyIGhvdXJzIHRvIFNhbiBGcmFuY2lzY28gYW5kIHRoZW4gQmVpamluZy4gKEFoLCBh
biBleGl0IHJvdyBvbiB0aGUgQ2hpbmEgZmxpZ2h0ICYjODIxMjsgYnV0IG5leHQgdG8gYSBjZW50
cmFsIHJlc3Ryb29tLiBHcmFuZCBDZW50cmFsIFN0YXRpb24gb2YgdGhlIFNreS4gQnV0IEkgZGln
cmVzcy4pPC9wPjxwPkluIEJlaWppbmcgdGhlIHNtb2cgaXMgaGVhdnksIGJ1dCB0aGUgZmlyc3Qg
aG9ydGljdWx0dXJhbCB3b25kZXIgSSBub3RlZCB3YXMgcm93cyBvZiB0cmVlcyBwbGFudGVkIGFs
bCBhbG9uZyB0aGUgZnJlZXdheSwgZnJvbSBvcm5hbWVudGFsIHBlYWNoZXMgdG8gYSB5ZWxsb3ct
bGVhdmVkIHZlcnNpb24gb2YgdGhlIENoaW5lc2Ugc2Nob2xhciB0cmVlICg8ZW0+U29waG9yYTwv
ZW0+KSwgZnJvbSBwdXJwbGUtbGVhdmVkIHNhbmQgY2hlcnJpZXMgKGludHJvZHVjZWQgdG8gQ2hp
bmEgYnkgTGluZykgdG8gZmFzdC1ncm93aW5nIHBvcGxhcnMuIEV2ZXJ5IGluY2ggb2YgYXZhaWxh
YmxlIGxhbmQgYSBudXJzZXJ5LiA8L3A+PHA+VG8gdGhlIG1haW4gYXR0cmFjdGlvbiB3ZSB3ZW50
LCB0aGUgbW9zdC12aXNpdGVkIGJvdGFuaWMgZ2FyZGVuIGluIHRoZSB3b3JsZCwgYW5kIGdyb2dn
eSBvciBub3QsIEkgaGFkIHRvIHNlZSB0aGVpciBDcmFiYXBwbGUgR2FyZGVuLiBUZW5zIG9mIHRo
b3VzYW5kcyBvZiB2aXNpdG9ycyB3ZXJlIGVuam95aW5nIHRoZSB0dWxpcHMsIGZyYWdyYW50IGxp
bGFjcywgbWFueSBvdGhlciBmbG93ZXJpbmcgdHJlZXMsIHRoZSBzcHJhd2xpbmcgZ3JvdW5kcyB3
aXRoIGV2ZXJ5dGhpbmcgZnJvbSBkYXduIHJlZHdvb2RzIHRvIHRpbnkgeWVsbG93LWZsb3dlcmVk
IG1hcGxlcy4gSGVyZSBpbiB0aGUgbGFzdCBkZWNhZGUgTGluZyBoYXMgYWRkZWQgbWFueSBuZXcg
QW1lcmljYW4gY3VsdGl2YXJzIG9mIGNyYWJhcHBsZXMgdG8gY29tcGxlbWVudCBvbGRlciBzcGVj
aWVzLiA8L3A+PHA+QSBudW1iZXIgb2YgdGhlc2UgY3JhYmFwcGxlcywgaW5jbHVkaW5nIHRoZSB2
ZXJ5IGZyYWdyYW50IGFuZCBzaG93eSBkb3VibGUtZmxvd2VyZWQgcGluayBCcmFuZHl3aW5lLCB0
aGUgZGltaW51dGl2ZSBDaW5kZXJlbGxhLCB0aGUgc3ByZWFkaW5nIHdlZXBlciBNb2x0ZW4gTGF2
YSwgdGhlIGxpdHRsZSBmb2xpYWdlIGJhbGwgb2YgdGhlIHRvcC1ncmFmdGVkIExvbGxpcG9wIGFu
ZCB0aGUgbGFyZ2UtZmxvd2VyZWQgTWFkb25uYTxlbT4sPC9lbT4gYXJlIGludHJvZHVjdGlvbnMg
ZnJvbSBKaW0gWmFtcGluaSwgdGhlIGJlbG92ZWQgcGxhbnRzbWFuIGZyb20gTGFrZSBDb3VudHks
IE9oaW8uIEFsYXMsIGluIENoaW5hIHdlIGxlYXJuZWQgdG8gb3VyIHNhZG5lc3MgdGhhdCBKaW0g
cGFzc2VkIGF3YXkgYSB3ZWVrIGFnbyBhdCB0aGUgYWdlIG9mIDg1LiBKaW0mIzgyMTc7cyBjcmFi
YXBwbGVzIGxpdmUgb24gdGhyb3VnaG91dCB0aGUgd29ybGQuIDwvcD48cD5UaGUgQ2hpbmVzZSBw
ZW9wbGUgYXJlIGVzcGVjaWFsbHkgZHJhd24gdG8gdmlicmFudCBjb3JhbC1waW5rIHRvIHJlZGRp
c2gtcGluayBmbG93ZXJlZCB0cmVlcywgc28gdGhleSBhbHNvIGxvdmUgJiM4MjE2O1ByYWlyaWZp
cmUmIzgyMTc7IGNyYWJhcHBsZSwgb25lIG9mIHRoZSBtb3N0IHBvcHVsYXIgaGVyZSBpbiB0aGUg
VW5pdGVkIFN0YXRlcy4gVGhpcyBhbHNvIGV4cGxhaW5zIHRoZWlyIGxvdmUgYWZmYWlyIHdpdGgg
YSBjb3VzaW4gb2YgY3JhYmFwcGxlcywgb3JuYW1lbnRhbCBwZWFjaGVzICg8ZW0+UHJ1bnVzIHBl
cnNpY2E8L2VtPiksIHdoaWNoIGhhdmUgc29tZSBvZiB0aGUgbW9zdCBpbnRlbnNlbHkgZWxlY3Ry
aWMgcmVkLWZsb3dlcmVkIHZlcnNpb25zIG9mIGFueSBmbG93ZXJzIEkgaGF2ZSBldmVyIHNlZW4g
KGFzIHdlbGwgYXMgcGluayBhbmQgd2hpdGUgdmVyc2lvbnMpLiA8L3A+PHA+VGhvdWdoIHdlIGFy
ZSBzdGlsbCBhIGJpdCBjb2xkIGluIG1vc3Qgb2YgT2hpbyBmb3IgdGhpcyB0cmVlLCBpdCBpcyBz
dGFydGluZyB0byBzaG93IHVwIGluIHNvdXRoZXJuIE9oaW8gZ2FyZGVucy4gV2UgbmVlZCBvbmx5
IHdhaXQgYW5vdGhlciA1MCB5ZWFycyBiZWZvcmUgaXQgY2FuIHN1cnZpdmUgYW5kIHRocml2ZSB0
aGlzIGZhciBub3J0aC4gPC9wPjxwPkFmdGVyIHZpc2l0cyB0byB0aGUgR3JlYXQgV2FsbCBhdCBC
YWRhbGluZywgd2l0aCBzd2VlcGluZyB2aWV3cyBvZiB0aG9zZSB5ZWxsb3ctZmxvd2VyZWQgbWFw
bGVzICg8ZW0+QWNlciBtb25vPC9lbT4pLCBsaWxhY3MgYW5kIGFsbCBvZiB1cyB0aW55IGh1bWFu
IGZpZ3VyZXMgYXJyYXllZCB0aHJvdWdob3V0IHRoZSB3aW5kaW5nIHN0b25lIHBhdGhzLCBhbmQg
dGhlIFN1bW1lciBQYWxhY2Ugd2l0aCBpdHMgaWNvbmljIGNyYWJhcHBsZXMsIHRoZSBjb25mZXJl
bmNlIGNvbW1lbmNlZC4gVGhlcmUgd2VyZSBsb25nIHdhbGtzIHRocm91Z2ggdGhlIGNyYWJhcHBs
ZXMsIGFuZCBMaW5nIGludHJvZHVjaW5nIGFuZCB0aGVuIHRyYW5zbGF0aW5nIG15IHRhbGsgKHdo
YXQgYSBjaGFsbGVuZ2UpLCBhbmQgZm9ybWFsIHByZXNlbnRhdGlvbnMsIGZyb20gc2NpZW50aXN0
cyBsb29raW5nIGF0IGV2ZXJ5dGhpbmcgZnJvbSBhbnRob2N5YW5pbiBwaWdtZW50cyBpbiBjcmFi
YXBwbGUgZmxvd2VycyB0byBlbGVjdHJvbiBtaWNyb2dyYXBocyBvZiB0aGUgbWFsZSBzdGFtZW5z
IG9mICYjODIxNjtSb3lhbHR5JiM4MjE3OyBjcmFiYXBwbGUsIGFuZCBteSBjb21tZW50cyBvbiBj
cmFiYXBwbGVzIGFuZCBjcmFiYXBwbGUgZGlzZWFzZXMgaW4gdGhlIFUuUy4gPC9wPjxwPk9uZSBv
ZiB0aGUga2V5IHRoaW5ncyBJIGFsd2F5cyByZWxlYXJuIGlzIHdoYXQgS2VubnkgQ29jaHJhbiBv
ZiBTZWNyZXN0IEFyYm9yZXR1bSBhbHdheXMgdGF1Z2h0IG1lOiByaWdodCBwbGFudCwgcmlnaHQg
cGxhY2UuICYjODIxNjtSb3lhbHR5LCYjODIxNzsgJiM4MjE2O1JhZGlhbnQmIzgyMTc7IGFuZCAm
IzgyMTY7VmFuIEVzc2VsdGluZSYjODIxNzsgYXJlIGJlYXV0aWZ1bCBjcmFiYXBwbGVzIHRoYXQg
dGhyaXZlIGF0IHRoZSBCZWlqaW5nIEJvdGFuaWMgR2FyZGVuIGFuZCBpbiBtYW55IGxvY2F0aW9u
cyBpbiBDaGluYS4gV2UgY2Fubm90IHN1c3RhaW5hYmx5IGVuam95IHRoZXNlIGluIE9oaW8gYmVj
YXVzZSBvZiBvdXIgd2V0dGVyIHNwcmluZ3M7IGFwcGxlIHNjYWIgYW5kIGZpcmVibGlnaHQgbWFr
ZSB0aGVpciBkaXNlYXNlZCBwcmVzZW5jZSBrbm93bi4gPC9wPjxwPlRoaXMgaXMgb25lIG9mIHRo
ZSByZWFzb25zIG91ciBJbnRlcm5hdGlvbmFsIE9ybmFtZW50YWwgQ3JhYmFwcGxlIFNvY2lldHkg
aGFzIHBsb3RzIGFyb3VuZCB0aGUgY291bnRyeSB0byB0ZXN0IGNyYWJhcHBsZXMgaW4gZGlmZmVy
ZW50IGNsaW1hdGVzLCBtYWtpbmcgZm9yIGJldHRlciBwbGFudGluZyBhbmQgc2FsZXMgcGxhbm5p
bmcgZm9yIG51cnNlcnkgcHJvZHVjZXJzIGFuZCBhIGNyb3Agd29ydGggdGVucyBvZiBtaWxsaW9u
cyBvZiBkb2xsYXJzIGFubnVhbGx5IGZvciBPaGlvIGdyb3dlcnMuIE11Y2ggY29sbGFib3JhdGlv
biB3aXRoIENoaW5hIGFuZCB0aGUgVS5TLiBpcyB0byBjb21lLiA8L3A+PHA+SSBjYW5ub3QgbGV0
IHRoaXMgdGFsZSBlbmQgd2l0aG91dCBhIG5vdGUgYWJvdXQgdGhlIHVudXN1YWwgZm9vZHMgSSB0
cnkgd2hlbiBvdmVyc2Vhcy4gSW4gdGhpcyBjYXNlLCB0aGUgdW5leHBlY3RlZCBkZWxpY2FjaWVz
IHdlcmUgcGxhbnQtYmFzZWQuIDwvcD48cD5BZnRlciBkZXNjZW5kaW5nIHRoZSBHcmVhdCBXYWxs
IG9uIHNsaWRpbmcgY2Fycywgd2UgYXRlIHdpbGxvdyBsZWF2ZXMgYW5kIGZsb3dlcnMgaW4gYSBk
ZWxpZ2h0ZnVsIHZpbmFpZ3JldHRlLiBOZXZlciBoYXZlIEkgZXhwZWN0ZWQgdG8gZWF0IGFueSBw
YXJ0IG9mIGEgZ29sZGVucmFpbnRyZWUsIGJ1dCBhdCB0aGUgY29uZmVyZW5jZSBiYW5xdWV0LCBh
bG9uZyB3aXRoIGFuIGVuZGxlc3Mgcm90YXRpb24gb2Ygc2F2b3J5IGZvb2RzIHRoYXQgaW5jbHVk
ZWQgZGVsZWN0YWJsZSB3b29kIGVhciBmdW5naSwgdGhlcmUgaXQgd2FzLCBhIGRpc2ggb2YgYnJp
Z2h0IGdyZWVuIGdvbGRlbnJhaW50cmVlIHNob290cy4gPC9wPjxwPlRoZXJlIHdhcyBhIHN5cnVw
eSBob3QgcGVhciB0ZWEgb25lIG5pZ2h0IGFuZCBhIGZyaWVuZCYjODIxNztzIGRlc2NyaXB0aW9u
IG9mIHlvdW5nIGVsbSBmcnVpdHMgb2Z0ZW4gZWF0ZW4gaW4gZWFybHkgc3ByaW5nLCBidXQgdGhl
IGNvdXAgZGUgZ3JhY2UgZm9yIG1lIHdhcyBqdWp1YmUganVpY2UuIEkgaGFkIGFsd2F5cyB0aG91
Z2h0IGl0IGhhcyB0aGUgbW9zdCBleG90aWMgTGF0aW4gbmFtZSBmb3IgYSBwbGFudDogPGVtPlpp
emlwaHVzIGp1anViZTwvZW0+LiBBbmQgZm9yIGJyZWFrZmFzdCwgbHVuY2ggYW5kIGRpbm5lciwg
SSB3b3VsZCBlYXQgYSBmZXcgb2YgdGhlIG92YWwgZnJ1aXRzIGFuZCBkcmluayBjb2xkIGp1anVi
ZSBqdWljZS4gQm90aCBlYXJ0aHkgYW5kIGhlYXZlbmx5LiA8L3A+PHA+RmluYWwgbm90ZTogQmVp
amluZyYjODIxNztzIHNwcmluZyBpcyBhYm91dCAxMCBkYXlzIGFoZWFkIG9mIHVzIHRoaXMgeWVh
ciwgYW5kIHRoZWlyIGNyYWJhcHBsZSBmbG93ZXJzIHdlcmUgZmFkaW5nLiBGb3IgdXMsIG5vdyBp
cyB0aGUgdGltZS4gU3RvcCBieSBTZWNyZXN0IEFyYm9yZXR1bSBpbiBXb29zdGVyLCBTZWliZXJs
aW5nIE5hdHVyZSBSZWFsbSBpbiBBa3JvbiBvciBIb2xkZW4gQXJib3JldHVtIGluIEdlYXVnYSBD
b3VudHkuIEVuam95LiA8L3A+PHA+QW5kIHJlbWVtYmVyLCBhIGNyYWJhcHBsZSBpcyBkZWZpbmVk
IGFzIGFuIGFwcGxlIHRoYXQgYXQgbWF0dXJpdHkgaXMgbGVzcyB0aGFuIDIgaW5jaGVzIGluIGRp
YW1ldGVyIChmYXIgdG9vIHNtYWxsIHRvIGJlIGJlbG92ZWQgYnkgbW9zdCBjYXRlcnBpbGxhcnMp
LCBpdHMgTGF0aW4gZ2VudXMgbmFtZSBpcyA8ZW0+TWFsdXM8L2VtPiBhbmQgYm90YW5pY2FsbHkg
aXQgaGFzIHdoYXQgaXMgY29uc2lkZXJlZCBhIHBvbWUgZnJ1aXQgKGRvbiYjODIxNzt0IGFzayku
IFdoaWNoIGxlZCB0aGUgRmlyc3QgRWFybCBvZiBQb21lLXJveSB0byBwZW46IDwvcD48cD48ZW0+
VGhlcmUgd2FzIGEgeW91bmcgd29ybWxpbmcgZnJvbSBSb21lPC9lbT48L3A+PHA+PGVtPldobyB5
ZWFybmVkIHRvIG1ha2UgTWFsdXMgaGlzIGhvbWU8L2VtPjwvcD48cD48ZW0+SGUgc2VhcmNoZWQg
YW5kIGhlIHNlYXJjaGVkPC9lbT48L3A+PHA+PGVtPkZvciBhIHBlcmNoIHRvIGJlc21pcmNoPC9l
bT48L3A+PHA+PGVtPkJ1dCBjcmFiIGFwcGxlIHdhcyB0b28gdGlueSBhIHBvbWUuPC9lbT48L3A+
PHA+SmltIENoYXRmaWVsZCBpcyBhIGhvcnRpY3VsdHVyYWwgZWR1Y2F0b3Igd2l0aCBPaGlvIFN0
YXRlIFVuaXZlcnNpdHkgRXh0ZW5zaW9uLiBJZiB5b3UgaGF2ZSBxdWVzdGlvbnMgYWJvdXQgY2Fy
aW5nIGZvciB5b3VyIGdhcmRlbiwgd3JpdGUgdG8gPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmNoYXRmaWVsZC4x
QGNmYWVzLm9zdS5lZHUiPmNoYXRmaWVsZC4xQGNmYWVzLm9zdS5lZHU8L2E+IG9yIGNhbGwgMzMw
LTQ2Ni0wMjcwLiBQbGVhc2UgaW5jbHVkZSB5b3VyIHBob25lIG51bWJlciBpZiB5b3Ugd3JpdGUu
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.