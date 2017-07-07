All CATEGORIES
☰ Menu

Plant Lovers’ Almanac

Plant Lovers’ Almanac: Early season pests in the vegetable garden

By Jacqueline Kowalski
Special to the Beacon Journal

Published: July 7, 2017 - 04:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Squash vine borer is a grub-like caterpillar that will bore into the stem of the squash vine causing the plant to wilt and eventually die. (Jim Jasiniski/bugwood.org)


MORE IN LIFESTYLE

zoo08_web Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Akron Zoo becomes just second in country to be designated sensory inclusive

The Akron Zoo is now officially one of two sensory inclusive zoos in the country.

hotspot08_01
Hot Spot: Darby’s on 59 serves up tasty dishes, cozy atmosphere
Things to Do, July 8: WABL parade; malternatives and ‘Ferris Bueller’ at Lock 3; Music in the Valley; Natalie Merchant; Third Eye Blind
Area religious events — July 8, 2017
petdesign08cut_web
Stylish decor and pets can coexist
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next