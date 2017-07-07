Plant Lovers’ Almanac: Early season pests in the vegetable garden

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPk1vcmUgaW5mbyYjODIzMDs8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1Q
VFhUX1JSLS0+PHA+U21hcnQgUGVzdCBNYW5hZ2VtZW50IGZvciB0aGUgVmVnZXRhYmxlIEdhcmRl
bjogPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2JpdC5seS8yc2pyY2diIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cDov
L2JpdC5seS8yc2pyY2diPC9hPjwvcD48cD5NYW5hZ2luZyBJbnNlY3RzIGluIHRoZSBIb21lIFZl
Z2V0YWJsZSBHYXJkZW46IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9iaXQubHkvMnNqcmNnYiIgdGFyZ2V0PSJf
YmxhbmsiPmh0dHA6Ly9iaXQubHkvMnNqcmNnYjwvYT48L3A+
PHA+QW55b25lIHdobyBncm93cyB2ZWdldGFibGVzIGtub3dzIHRoYXQgaW5zZWN0cyBjYW4gY2F1
c2UgaGF2b2MgaW4gdGhlIGdhcmRlbi4gVGhpcyB5ZWFyIGlzIG5vIGV4Y2VwdGlvbi4gSGVyZSBh
cmUgYSBmZXcgb2YgdGhlIGluc2VjdHMgSSBoYXZlIHNlZW4gaW4gbXkgdHJhdmVscyB0byBmYXJt
cyBhbmQgY29tbXVuaXR5IGdhcmRlbnMgc28gZmFyIHRoaXMgeWVhci48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYj
ODIwMTtGbGVhIGJlZXRsZXM8L3A+PHA+VGhlcmUgYXJlIHNldmVyYWwgc3BlY2llcyBvZiBmbGVh
IGJlZXRsZXMgdGhhdCBjYW4gYmUgcHJvYmxlbWF0aWMuIFR5cGljYWxseSwgZmxlYSBiZWV0bGVz
IGF0dGFjayBzb21lIG9mIG91ciBncmVlbnMgc3VjaCBhcyBhcnVndWxhIGFuZCBwYWsgY2hvaSBh
cyB3ZWxsIGFzIGVnZ3BsYW50IChhbmQgYSBmZXcgb3RoZXIgcGxhbnRzKS4gVGhlc2UgdGlueSwg
bWV0YWxsaWMgYmVldGxlcyBhcmUgYWJvdXQgb25lLXRlbnRoIG9mIGFuIGluY2ggbG9uZyBhbmQg
d2lsbCBqdW1wIHNpbWlsYXIgdG8gYSBmbGVhIHdoZW4gZGlzdHVyYmVkLiA8L3A+PHA+VGhlaXIg
ZGFtYWdlIHJlc2VtYmxlcyBhIGxpdHRsZSBzaG90IGhvbGUgYW5kIGNhbiBiZSBzaWduaWZpY2Fu
dCB3aGVuIHRoZSBwb3B1bGF0aW9ucyBhcmUgaGlnaC4gVGhlIHBsYW50IGNhbiBnZW5lcmFsbHkg
dG9sZXJhdGUgdGhlIGRhbWFnZSwgYnV0IGl0IGNhbiBzbG93IGRvd24gZ3Jvd3RoLiBUaGVyZSBj
YW4gYmUgc2V2ZXJhbCBnZW5lcmF0aW9ucyBvZiBmbGVhIGJlZXRsZXMgcGVyIHllYXIuIDwvcD48
cD5Sb3cgY292ZXJzIG1heSBwcm90ZWN0IHlvdXIgcGxhbnRzLCBidXQgb25seSBpZiB0aGV5IGFy
ZSBwdXQgb24gYmVmb3JlIHRoZSBiZWV0bGVzIGFyZSBhIHByb2JsZW0uIFJvdGF0aW5nIHBsYW50
IGZhbWlsaWVzIGluIHRoZSBnYXJkZW4gY2FuIGhlbHAuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SmFw
YW5lc2UgYmVldGxlczwvcD48cD5CZWZvcmUgSSBtb3ZlZCB0byBPaGlvIEkgaGFkIG5vdCBlbmNv
dW50ZXJlZCBKYXBhbmVzZSBiZWV0bGVzIGFuZCB0aGUgZGFtYWdlIHRoYXQgdGhleSBjYXVzZS4g
SSBzb29uIGxlYXJuZWQgdGhhdCB0aGVzZSBhdHRyYWN0aXZlLCBtZXRhbGxpYy1jb2xvcmVkIGlu
c2VjdHMgY2F1c2Ugc2lnbmlmaWNhbnQgZGFtYWdlIHRvIG1hbnkgb2Ygb3VyIHBsYW50cy4gPC9w
PjxwPkJlY2F1c2Ugb2YgZWFybHkgc2Vhc29uIHdhcm0gd2VhdGhlciwgSmFwYW5lc2UgYmVldGxl
IGFkdWx0cyBhcmUgZW1lcmdpbmcgYSBsaXR0bGUgZWFybGllciB0aGFuIHVzdWFsLiBUaGV5IHdp
bGwgY2hldyBvbiB0aGUgbGVhdmVzIGFuZCAmIzgyMjA7c2tlbGV0b25pemUmIzgyMjE7IHRoZSBw
bGFudC4gTG9va2luZyBmb3IgdGhlIGluc2VjdHMgZWFybHkgaW4gdGhlIGRheSBhbmQgcGlja2lu
ZyB0aGVtIG9mZiAob3Iga25vY2tpbmcgdGhlbSBpbnRvIGEgYnVja2V0IG9mIHNvYXB5IHdhdGVy
KSBjYW4gcmVkdWNlIGRhbWFnaW5nIHBvcHVsYXRpb25zLiA8L3A+PHA+SmFwYW5lc2UgYmVldGxl
IHRyYXBzIGF2YWlsYWJsZSB0byBob21lb3duZXJzIGFyZSBpbmVmZmVjdGl2ZSBhbmQgc29tZXRp
bWVzIGNhbiBhY3R1YWxseSBhdHRyYWN0IG1vcmUgYmVldGxlcy4gQW5vdGhlciBjb250cm9sIG1l
Y2hhbmlzbSB0aGF0IGhhcyBiZWVuIHByb21vdGVkIGlzIG1pbGt5IHNwb3JlIGRpc2Vhc2UuIFVu
Zm9ydHVuYXRlbHksIHJlc2VhcmNoIGhhcyBpbmRpY2F0ZWQgdGhhdCB0aGlzIG1ldGhvZCBpcyBn
ZW5lcmFsbHkgdW5zdWNjZXNzZnVsIGluIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4
MjAxO0N1Y3VtYmVyIGJlZXRsZXM8L3A+PHA+VGhlcmUgYXJlIHR3byB0eXBlcyBvZiBjdWN1bWJl
ciBiZWV0bGVzLCBzdHJpcGVkIGFuZCBzcG90dGVkLiBUaGV5IGFyZSBkZXN0cnVjdGl2ZSB0byBj
dWN1cmJpdHMgKHBsYW50cyBpbiB0aGUgc3F1YXNoIGZhbWlseSksIHBlcHBlcnMgYW5kIG90aGVy
IHBsYW50cy4gSW4gZmFjdCwgdGhleSBkZXN0cm95ZWQgYSBnb29kIHBhcnQgb2YgbXkgZGFobGlh
IGNyb3AgbGFzdCB5ZWFyLiA8L3A+PHA+VGhlc2UgeWVsbG93ICh3aXRoIHNwb3RzIG9yIHN0cmlw
ZXMpIGJlZXRsZXMgYXJlIG5vdyBwcmVzZW50IGluIHNvbWUgZ2FyZGVucy4gSW4gYWRkaXRpb24g
dG8gdGhlIGRhbWFnZSB0aGF0IHRoZXkgZG8gZnJvbSBmZWVkaW5nLCB0aGV5IGNhbiBjYXVzZSBi
YWN0ZXJpYWwgd2lsdCB0aGF0IHdpbGwgY2F1c2UgdGhlIHBsYW50IHRvIGFwcGVhciBkcm91Z2h0
LXN0cmVzc2VkIGFuZCBldmVudHVhbGx5IGRpZS4gUm93IGNvdmVycyBhbmQgaGFuZHBpY2tpbmcg
Y2FuIGhlbHAgZGVjcmVhc2UgcG9wdWxhdGlvbnMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3F1YXNo
IHZpbmUgYm9yZXI8L3A+PHA+VGhpcyBpcyBhIGdydWJsaWtlIGNhdGVycGlsbGFyIHRoYXQgd2ls
bCBib3JlIGludG8gdGhlIHN0ZW0gb2YgdGhlIHNxdWFzaCB2aW5lLCBjYXVzaW5nIHRoZSBwbGFu
dCB0byB3aWx0IGFuZCBldmVudHVhbGx5IGRpZS4gRm9ydHVuYXRlbHkgdGhlcmUgaXMgb25seSBv
bmUgbGlmZSBjeWNsZSBvZiB0aGUgYm9yZXIgcGVyIHllYXIgc28gYnkgd2FpdGluZyB1bnRpbCBs
YXRlciBpbiB0aGUgc2Vhc29uIHRvIHBsYW50IHNxdWFzaCB5b3UgY2FuIG1pc3MgdGhlIGluc2Vj
dCBhbHRvZ2V0aGVyLiBQbGFjaW5nIGEgY29sbGFyIG1hZGUgb2YgbmV3c3BhcGVyIGF0IHRoZSBi
YXNlIG9mIHRoZSBzdGVtIG1heSBkaXNjb3VyYWdlIHRoZSBib3JlciBmcm9tIHRyeWluZyB0byBl
bnRlciB0aGUgc3RlbSwgYW5kIHJvdGF0aW5nIHBsYW50IGZhbWlsaWVzIGNhbiBhbHNvIGhlbHAu
PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SW1wb3J0ZWQgY2FiYmFnZSB3b3JtPC9wPjxwPlRoZXNlIGJ1
dHRlcmZsaWVzIGFyZSBzb21lIG9mIHRoZSBmaXJzdCB5b3Ugc2VlIGluIHRoZSBnYXJkZW4gaW4g
dGhlIHNwcmluZy4gVGhleSBhcmUgdGhlIGFkdWx0IG9mIHRoZSBpbXBvcnRlZCBjYWJiYWdlIHdv
cm0gYW5kIGFyZSB3aGl0ZSB3aXRoIGJsYWNrIHRpcHMgb24gdGhlIHdpbmdzLiBUaGV5IGxheSB0
aGVpciBlZ2dzIHN0YXJ0aW5nIGVhcmx5IGluIHRoZSBzZWFzb24uIExhcnZhZSB3aWxsIGhhdGNo
IGFuZCBiZWdpbiB0byBmZWVkIG9uIHRoZSBsZWF2ZXMgb2YgdGhlIHRhcmdldCBwbGFudC4gPC9w
PjxwPlBsYW50cyBtb3N0IGFmZmVjdGVkIGFyZSBjYWJiYWdlLCBjb2xsYXJkcyBhbmQgYnJvY2Nv
bGkuIFdoZW4gdGhlIHBsYW50cyBhcmUgeW91bmcsIGNoZWNrIHRoZSBsZWF2ZXMgZm9yIGVnZ3Mg
YW5kIHJ1YiBvZmYgdGhlIGVnZ3MuIFRoZSBzbWFsbCBsYXJ2YWUgY2FuIGJlIHBpY2tlZCBvZmYg
YW5kIGFyZSBlYXNpbHkgY29udHJvbGxlZCB3aXRoIEJ0IChCYWNpbGxpdXMgdGh1cmluZ2llbnNp
cyksIGEgbWljcm9iaWFsIHByb2R1Y3QgdGhhdCBpcyB2ZXJ5IHNhZmUgZm9yIGJlbmVmaWNpYWwg
aW5zZWN0cyBhbmQgaHVtYW5zLiBCdCB3aWxsIG5vdCBiZSBlZmZlY3RpdmUgb24gbGFyZ2UgbGFy
dmFlLiBUaGVyZSBhcmUgYSBjb3VwbGUgb2Ygb3RoZXIgc2ltaWxhciBpbnNlY3RzIHN1Y2ggYXMg
Y2FiYmFnZSBsb29wZXIgYW5kIGRpYW1vbmQgYmFjayBtb3RoIGxhcnZhZSB0aGF0IGNhbiBiZSBt
YW5hZ2VkIHRoZSBzYW1lIHdheS48L3A+PHA+VGFraW5nIGFjdGlvbiA8L3A+PHA+VGhlcmUgYXJl
IG1hbnkgdGhpbmdzIHRoYXQgeW91IGNhbiBkbyB0byBoZWxwIHJlZHVjZSB0aGUgZGFtYWdlIHRo
YXQgaW5zZWN0cyBjYXVzZS4gT25lIGlzIElQTSAoSW50ZWdyYXRlZCBQZXN0IE1hbmFnZW1lbnQp
LCBhIHNlcmllcyBvZiBzdGVwcyBnYXJkZW5lcnMgY2FuIHRha2UgdG8gbWFuYWdlIHBlc3RzIGFu
ZCBpbmNyZWFzZSBwbGFudCBoZWFsdGguIDwvcD48cD5Tb21lIG9mIHRoZSBzdGVwcyBpbmNsdWRl
IGN1bHR1cmFsIHByYWN0aWNlcyBzdWNoIGFzIHJvdGF0aW5nIHBsYW50IGZhbWlsaWVzIHNvIHRo
YXQgaXQgaXMgaGFyZGVyIGZvciBpbnNlY3RzIHRvIGZpbmQgdGhlIHBsYW50cyB0aGV5IGxpa2Us
IG1hbmFnaW5nIHdlZWRzIHRoYXQgY29tcGV0ZSBmb3IgcmVzb3VyY2VzIGFuZCBzb21ldGltZXMg
cHJvdmlkZSBhIHNlY29uZCBob21lIGZvciBkZXN0cnVjdGl2ZSBpbnNlY3RzLCBhbmQgdXNpbmcg
cmVjb21tZW5kZWQgc3BhY2luZyBzbyB0aGF0IHRoZSBwbGFudHMgYXJlIG5vdCBzdHJlc3NlZC4g
PC9wPjxwPlNjb3V0aW5nIG9yIGxvb2tpbmcgZm9yIHBlc3QgcHJvYmxlbXMgdG8gY2F0Y2ggdGhl
bSBlYXJseSBpcyBrZXkgdG8gbWFuYWdpbmcgcGVzdHMgYmVmb3JlIHRoZSBwb3B1bGF0aW9ucyBy
ZWFjaCBkYW1hZ2luZyBsZXZlbHMuIEJlaW5nIHdpbGxpbmcgdG8gYWNjZXB0IGEgY2VydGFpbiBs
ZXZlbCBvZiBpbnNlY3QgZGFtYWdlIGlzIGFsc28gY29uc2lkZXJlZCBwYXJ0IG9mIElQTS48L3A+
PHA+SXQgaXMgYWxzbyBpbXBvcnRhbnQgdG8gcmVtZW1iZXIgdGhhdCB0aGVyZSBhcmUgYSBsb3Qg
b2YgJiM4MjIwO2dvb2QgYnVncyYjODIyMTsgaW4gb3VyIHZlZ2V0YWJsZSBnYXJkZW5zIHRoYXQg
YXJlIHdvcmtpbmcgdG8gaGVscCB1cyBieSBlYXRpbmcgc29tZSBvZiBvdXIgJiM4MjIwO2JhZCBi
dWdzLiYjODIyMTsgV2UgbW9zdCBvZnRlbiB0aGluayBvZiBsYWR5IGJ1Z3MsIGJ1dCB0aGVyZSBh
cmUgbWFueSwgbWFueSBtb3JlIGFuZCBvZnRlbiB0aGV5IGFyZSB2ZXJ5IHNtYWxsIGFuZCBoYXJk
IHRvIG5vdGljZS4gPC9wPjxwPllvdSBjYW4gZW5jb3VyYWdlIHRoZWlyIHByZXNlbmNlIGJ5IHBs
YW50aW5nIHBsYW50cyB3aXRoIHNtYWxsIGZsb3dlcnMgc3VjaCBhcyBoZXJicyBhbmQgc3dlZXQg
YWx5c3N1bSB0aGF0IHdpbGwgcHJvdmlkZSBzaGVsdGVyIGFuZCBmb29kIHNvIHRoYXQgdGhlICYj
ODIyMDtnb29kIGJ1Z3MmIzgyMjE7IGNhbiBlc3RhYmxpc2ggYSBwb3B1bGF0aW9uIG5lYXIgb3Ig
aW4gdGhlIGdhcmRlbi48L3A+PHA+SWYgeW91IGRlY2lkZSB0byB1c2UgYSBwZXN0aWNpZGUgcHJv
ZHVjdCwgbWFueSB2ZWdldGFibGUgZ2FyZGVuIHBlc3RzIGNhbiBiZSBjb250cm9sbGVkIGJ5IG92
ZXItdGhlLWNvdW50ZXIgb3JnYW5pYyBvciBpbm9yZ2FuaWMgcGVzdGljaWRlcyBpZiB1c2VkIHBy
b3Blcmx5LiBIb3dldmVyLCB0aGVyZSBhcmUgYSBjb3VwbGUgb2YgaW1wb3J0YW50IHRoaW5ncyB0
byBub3RlIHdoZW4gc2VsZWN0aW5nIHdoYXQgcHJvZHVjdCB0byB1c2UuIFRoZSBmaXJzdCBpcyBl
bnN1cmluZyB0aGF0IHRoZSBwZXN0IHlvdSBhcmUgdGFyZ2V0aW5nIGlzIGxpc3RlZCBvbiB0aGUg
bGFiZWwuIDwvcD48cD5Bbm90aGVyIGltcG9ydGFudCB0aGluZyB0byBjaGVjayBmb3IgaXMgdGhh
dCB0aGUgY3JvcCB0byB3aGljaCB5b3UgYXJlIGFwcGx5aW5nIHRoZSBwcm9kdWN0IHRvIGlzIGFs
c28gbGlzdGVkIG9uIHRoZSBsYWJlbC4gWW91IG1heSBzZWUgdGhlIGFiYnJldmlhdGlvbiBQSEkg
KHBvc3QtaGFydmVzdCBpbnRlcnZhbCkuIFRoaXMgcmVmZXJzIHRvIHRoZSBhbW91bnQgb2YgdGlt
ZSBuZWVkZWQgYmV0d2VlbiBhcHBsaWNhdGlvbiBhbmQgaGFydmVzdC4gUGF5IHN0cmljdCBhdHRl
bnRpb24gaW4gZm9sbG93aW5nIHRoZSBkaXJlY3Rpb25zIGluY2x1ZGluZyBob3cgdG8gYXBwbHks
IGhvdyBtdWNoLCBhbmQgd2hhdCBwcm90ZWN0aXZlIGVxdWlwbWVudCAoc3VjaCBhcyBsb25nLXNs
ZWV2ZWQgc2hpcnRzKSB0byB3ZWFyLiA8L3A+PHA+QmUgc3VyZSB0byB3YXNoIHZlZ2V0YWJsZXMg
YmVmb3JlIGNvbnN1bXB0aW9uLCB3aGV0aGVyIHlvdSB1c2VkIGEgcGVzdCBjb250cm9sIHByb2R1
Y3Qgb3Igbm90LjwvcD48cD5KYWNxdWVsaW5lIEtvd2Fsc2tpIGlzIHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5
IEFncmljdWx0dXJlIGFuZCBOYXR1cmFsIFJlc291cmNlcyBFeHRlbnNpb24gRWR1Y2F0b3IgZm9y
IHRoZSBPaGlvIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkuIEZvciBxdWVzdGlvbnMgb24gbG9jYWwgZm9vZHMs
IGZvb2QgcHJvZHVjdGlvbiwgb3Igb3RoZXIgZ2FyZGVuLXJlbGF0ZWQgcXVlc3Rpb25zLCBjb250
YWN0IGhlciBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86a293YWxza2kuMTI0QG9zdS5lZHUiPmtvd2Fsc2tp
LjEyNEBvc3UuZWR1PC9hPiBvciAzMzAtOTI4LTQ3NjksIGV4dC4gMjQ1Ni4gVGhlIEV4dGVuc2lv
biBNYXN0ZXIgR2FyZGVuZXIgVm9sdW50ZWVyIEhvdGxpbmUgaXMgb3BlbiBmcm9tIDkgYS5tLiB0
byBub29uIFR1ZXNkYXlzIGF0IDMzMC05MjgtNDc2OSwgc2VsZWN0IG9wdGlvbiAzIG9yIGV4dGVu
c2lvbiAyNDgxIG9yIDI0ODIuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.