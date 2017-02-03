Plant Lovers’ Almanac: Get the dirt on good soil for your garden

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+JiM4MjIwO1doYXQgeW91IHNlZSBkZXBlbmRzIG9uIGhvdyB5b3Ugc2VlIHRoZSB3b3JsZC4g
VG8gbW9zdCBwZW9wbGUsIHRoaXMgaXMganVzdCBkaXJ0LiBUbyBhIGZhcm1lciAob3IgYSBnYXJk
ZW5lciksIGl0IGlzIHBvdGVudGlhbC4mIzgyMjE7ICA8L3A+PHA+VGhpcyBxdW90ZSBieSBhcnRp
c3QsIGF1dGhvciBhbmQgcGhvdG9ncmFwaGVyIERvZSBaYW50YW1hdGEsIGhhcyBoZWxwZWQgbWUg
dG8ga2VlcCB0aGUgZGlydC12ZXJzdXMtc29pbCBkaWxlbW1hIGluIHBlcnNwZWN0aXZlLiBXaGF0
JiM4MjE3O3MgdGhlIGRpZmZlcmVuY2UgYmV0d2VlbiBzb2lsIGFuZCBkaXJ0LCB5b3UgYXNrPyBT
aW1wbGU6IFNvaWwgaXMgYWxpdmUgYW5kIGRpcnQgaXMgZGVhZC48L3A+PHA+UmVjZW50bHkgSSBo
YWQgdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5LCBtdWNoIGxpa2UgR3JlZWsgcGhpbG9zb3BoZXIgWGVub3Bob24s
IHRvICYjODIyMDtnZXQgdG8ga25vdyB0aGUgbmF0dXJlIG9mIHNvaWwmIzgyMjE7IGEgbGl0dGxl
IGJldHRlciBieSBwYXJ0aWNpcGF0aW5nIGluIHR3byBwcm9mZXNzaW9uYWwgZGV2ZWxvcG1lbnQg
d29ya3Nob3BzLiBUaGUgZmlyc3QgZm9jdXNlZCBvbiBnZW5lcmFsIHNvaWwgaGVhbHRoIGFuZCB0
aGUgc2Vjb25kIG1vcmUgc3BlY2lmaWNhbGx5IG9uIHVyYmFuIHNvaWxzLiA8L3A+PHA+SSB0b29r
IGF3YXkgYSBncmVhdCBkZWFsIG9mIGluZm9ybWF0aW9uLCBpbmNsdWRpbmcgbmV3IHJlc2VhcmNo
IG9uIGhlYWx0aHkgc29pbCBhc3Nlc3NtZW50IHRvb2xzLCBhbmQgZW5nYWdlZCBpbiBtZWFuaW5n
ZnVsIGRpc2N1c3Npb24gYWJvdXQgbXVjaC1uZWVkZWQgcmVzb3VyY2VzLCBhbmQgaW4tdGhlLWZp
ZWxkIHRlYWNoaW5nIHRvb2xzIEkgY2FuIHNoYXJlIHdpdGggb3RoZXJzIHRvIGltcHJvdmUgdGhl
aXIgc29pbCBoZWFsdGggYW5kIHN1c3RhaW5hYmlsaXR5LjwvcD48cD5PdmVyIHRoZSBjb21pbmcg
bW9udGhzLCBhcyB3ZSBwcmVwYXJlIG91ciBmYXJtIGFuZCBnYXJkZW4gc3BhY2VzIGZvciBib3Ro
IHN1c3RlbmFuY2UgYW5kIGJsb29tLCBJIHdpbGwgYmUgZm9jdXNpbmcgbXkgY29sdW1ucyBvbiBo
ZWxwaW5nIHlvdSBiZXR0ZXIgdW5kZXJzdGFuZCB3aHkgaGVhbHRoeSBzb2lscyBhcmUgdGhlIGZy
YW1ld29yayBmb3IgaGVhbHRoeSBmb29kIHByb2R1Y3Rpb24gYW5kIHBsYW50IGdyb3d0aC4gTGV0
JiM4MjE3O3MgZ2V0IHN0YXJ0ZWQgYnkgbGVhcm5pbmcgd2hhdCBzb2lsIHJlYWxseSBpcy48L3A+
PHA+U29pbCwgbXVjaCBsaWtlIHdhdGVyLCBpcyBhbiBlc3NlbnRpYWwgZWxlbWVudCwgZXNwZWNp
YWxseSB0byB0aG9zZSBvZiB1cyBncm93aW5nIGZvb2QsIGZsb3dlcnMgYW5kIG90aGVyIHR5cGVz
IG9mIHBsYW50cy4gU29pbCBub3Qgb25seSBwcm92aWRlcyBhIG1lZGl1bSBmb3IgcGxhbnQgZ3Jv
d3RoLCBidXQgYWxzbyByZWd1bGF0ZXMgd2F0ZXIgc3VwcGx5LCByZWN5Y2xlcyByYXcgbWF0ZXJp
YWxzLCBwcm92aWRlcyBoYWJpdGF0IGZvciBvcmdhbmlzbXMsIGFuZCBldmVuIGFjdHMgYXMgYW4g
ZW5naW5lZXJpbmcgbWVkaXVtLiAgPC9wPjxwPkJ1dCB3aGF0IGlzIHNvaWwsIHJlYWxseT8gQWNj
b3JkaW5nIHRvIENvcm5lbGwgVW5pdmVyc2l0eSYjODIxNztzIENvb3BlcmF0aXZlIEV4dGVuc2lv
biBDb21wcmVoZW5zaXZlIEFzc2Vzc21lbnQgb2YgU29pbCBIZWFsdGggRnJhbWV3b3JrIE1hbnVh
bCwgJiM4MjIwO3NvaWwgaXMgYSBkeW5hbWljIGludGVyZmFjZSBiZXR3ZWVuIHJvY2sgKGxpdGhv
c3BoZXJlKSwgYWlyIChhdG1vc3BoZXJlKSwgd2F0ZXIgKGh5ZHJvc3BoZXJlKSBhbmQgbGl2aW5n
IHRoaW5ncyAoYmlvc3BoZXJlKS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNvaWwgaXMgY29tcG9zZWQgb2YgZm91
ciBtYWpvciBpbmdyZWRpZW50czogaW5vcmdhbmljIG1hdHRlciwgb3JnYW5pYyBtYXR0ZXIsIHdh
dGVyIGFuZCBhaXIsIGFycmFuZ2VkIGluIHZhcmllZCBwcm9wb3J0aW9ucyByZWxhdGVkIHRvIGZ1
bmN0aW9uIHdpdGhpbiB0aGF0IGVudmlyb25tZW50LiBPbiBhdmVyYWdlLCA0NSBwZXJjZW50IG9m
IHNvaWwgaXMgbWFkZSB1cCBvZiBzb2xpZCBtYXRlcmlhbHMsIDI1IHBlcmNlbnQgd2F0ZXIsIDI1
IHBlcmNlbnQgYWlyIGFuZCA1IHBlcmNlbnQgb3JnYW5pYyBtYXR0ZXIuPC9wPjxwPiYjODIyNjsm
IzgyMDE7SW5vcmdhbmljIG1hdHRlciBtYWtlcyB1cCB0aGUgbGFyZ2VzdCBwcm9wb3J0aW9uIG9m
IHNvaWwgYW5kIGlzIGhvbWUgdG8gcGFydGljbGVzIG9mIHZhcmlvdXMgc2l6ZXMgYW5kIGZ1bmN0
aW9ucywgaW5jbHVkaW5nIGZyYWdtZW50cyBvZiBzdG9uZSwgc2FuZCwgc2lsdCBhbmQgY2xheS4g
VGhlc2UgcGFydGljbGVzIHdvcmsgdG9nZXRoZXIgdG8gZm9ybSBhIHNvaWwmIzgyMTc7cyB0ZXh0
dXJlIGFuZCB0ZXh0dXJhbCBjbGFzcy4gU3RvbmUgcGFydGljbGVzIGFyZSB0aGUgbGFyZ2VzdCwg
Zm9sbG93ZWQgYnkgc2FuZCwgc2lsdCBhbmQgdGhlbiBjbGF5LiBTb2lsIHRleHR1cmUgdGVsbHMg
dXMgdGhlIGhvdyB0aGUgcGFydGljbGVzIGFyZSBvcmdhbml6ZWQgYW5kIGhvdyBhIHNvaWwgdHlw
ZSB3aWxsIGZ1bmN0aW9uLiAgPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7T3JnYW5pYyBtYXR0ZXIgaXMg
dGhlIHNtYWxsZXN0IHBvcnRpb24gb2YgdGhlIHNvaWwgYW5kIGNvbnRhaW5zIGxhcmdlIGFtb3Vu
dHMgb2YgY2FyYm9uLCBhbmQgYW55IG1hdGVyaWFsIHRoYXQgb3JpZ2luYXRlZCBmcm9tIGxpdmlu
ZyBvcmdhbmlzbXMuIEluIHRoaXMgcG9ydGlvbiBvZiBzb2lsLCB3ZSBvZnRlbiBmaW5kIGEgbWl4
IG9mIGh1bXVzLCByb290cyBhbmQgYmlvdGEgKHNvaWwgbWljcm9vcmdhbmlzbXMpLiA8L3A+PHA+
T3JnYW5pYyBtYXR0ZXIgaXMgdmVyeSBpbXBvcnRhbnQgYXMgaXQgY29udHJpYnV0ZXMgdG8gYSBz
b2lsJiM4MjE3O3MgYWJpbGl0eSB0byBjYXB0dXJlIGFuZCBob2xkIG51dHJpZW50cy4gQWN0aXZl
bHkgd29ya2luZyBvcmdhbmlzbXMgd29yayB0byBkZWNvbXBvc2UgdGhlIG9yZ2FuaWMgbWF0dGVy
IHNvIHRoYXQgbnV0cmllbnRzIGNhbiBiZSByZWxlYXNlZCBhbmQgYXZhaWxhYmxlIGZvciBwbGFu
dHMgdG8gdXB0YWtlLjwvcD48cD5PcmdhbmljIG1hdHRlciBpcyBhbHNvIGltcG9ydGFudCB0byBz
b2lsIHN0cnVjdHVyZS4gV2hlbiB0aGUgb3JnYW5pc21zIHByb2Nlc3Mgb3JnYW5pYyBtYXR0ZXIs
IHZlcnkgc21hbGwgcGFydGljbGVzIGFyZSBjcmVhdGVkIGFuZCBiaW5kIHRvIGZpbmUgc29pbCBw
YXJ0aWNsZXMuIFRoaXMgcHJvdGVjdHMgdGhlbSBmcm9tIGZ1cnRoZXIgYmlvbG9naWNhbCBhY3Rp
dml0eSBhbmQgY3JlYXRlcyBhIHNtYWxsIHNvaWwgYWdncmVnYXRlLCB3aGljaCBrZWVwcyB0aGUg
b3JnYW5pYyBtYXR0ZXIgYW5kIG51dHJpZW50cyBhcyBhIHN0YWJsZSBwYXJ0IG9mIHNvaWwmIzgy
MTc7cyBzdHJ1Y3R1cmUuIFRoaXMgcHJvY2VzcyBpcyBiZXR0ZXIga25vd24gYXMgY2FyYm9uIHNl
cXVlc3RyYXRpb24uPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIHNwYWNlcyBmb3VuZCBiZXR3ZWVu
IHNvaWwgcGFydGljbGVzLCBvciBwb3JlcywgYXJlIG1haW5seSBjb21wb3NlZCBvZiB3YXRlciwg
YWlyIGFuZCBiaW90YS4gV2F0ZXIgYW5kIGFpciBhcmUgZXNzZW50aWFsIHRvIGtlZXBpbmcgc29p
bCBhbGl2ZSBhbmQgZnVuY3Rpb25pbmcuIFdhdGVyIHByb3ZpZGVzIGZvciB0aGUgdHJhbnNwb3J0
IG9mIG51dHJpZW50cyB0aHJvdWdoIHRoZSBzb2lsIGFuZCBlbmFibGVzIHVwdGFrZSBieSBwbGFu
dCByb290cy4gSXQgYWxzbyBhbGxvd3Mgc29pbCBvcmdhbmlzbXMgdG8gbW92ZSB0aHJvdWdoIHRo
ZSBzb2lsLiBBaXIgbW92ZXMgaW4gYW5kIG91dCBvZiBzb2lsIGNvbnN0YW50bHkgYW5kIHByb3Zp
ZGVzIG94eWdlbiB0byB0aGUgY2VsbHMgb2YgYWVyb2JpYyBzb2lsIG9yZ2FuaXNtcy4gPC9wPjxw
PlBvcmUgc2l6ZSBpcyBjbG9zZWx5IGFzc29jaWF0ZWQgd2l0aCB0aGUgc2l6ZSBvZiBzb2lsIHBh
cnRpY2xlcyBhbmQgdGhlIHNpemUgYW5kIHByZXNlbmNlIG9mIGFnZ3JlZ2F0ZXMuIFRoZXkgcGxh
eSBhbiBpbXBvcnRhbnQgcm9sZSBpbiBzb2lsIHN0cnVjdHVyZSBhbmQgaXRzIGFiaWxpdHkgdG8g
cmVndWxhdGUgdGhlIGF2YWlsYWJpbGl0eSBvZiB3YXRlciBhbmQgYWlyLjwvcD48cD5IZWF0aGVy
IE5laWtpcmsgaXMgYSBTdGFyayBDb3VudHkgRXh0ZW5zaW9uIEVkdWNhdG9yIGluIGFncmljdWx0
dXJlIGFuZCBuYXR1cmFsIHJlc291cmNlcyBmb3IgT2hpbyBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5LiBJZiB5
b3UgaGF2ZSBxdWVzdGlvbnMgYWJvdXQgbG9jYWwgZm9vZHMsIGZhcm0gdG8gc2Nob29sLCBmb29k
IHByb2R1Y3Rpb24sIG9yIGZvb2QgZ2FyZGVuaW5nLCBjb250YWN0IGhlciBhdCAzMzAtODMyLTk4
NTYgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm5laWtpcmsuMkBvc3UuZWR1Ij5uZWlraXJrLjJAb3N1LmVk
dTwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.