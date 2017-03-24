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Plant Lovers’ Almanac: How healthy is your soil?

By Heather Neikirk
Special to the Beacon Journal

Published: March 24, 2017 - 01:17 PM
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Performing a simple assessment of your soil health does not need to involve elaborate analyses. It can generally be performed by developing skills in the areas of informed observation and a good understanding of soil characteristics. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal file photo illustration)


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