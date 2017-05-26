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Plant Lovers’ Almanac: Master gardener volunteers are available to help

By Heather Neikirk
Special to the Beacon Journal

Published: May 26, 2017 - 02:10 PM
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In this file photo, OSU Extension Master Gardener Volunteers greet the public and research answers to questions at their information station at the Stark County Fair. (Photo courtesy Heather Neikirk/OSU)


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