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Plant Lovers’ Almanac: Time to wake up the garden

By Jacqueline Kowalski
Special to the Beacon Journal

Published: April 7, 2017 - 02:06 PM | Updated: April 7, 2017 - 09:25 PM
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Check your trees for damage that occurred over the winter. Early April is the perfect time to prune out damaged and dead wood on small shrubs such as roses. (Photo courtesy Pixabay)


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