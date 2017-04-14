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Plant Lovers’ Almanac: Understanding urban soil contaminants

By Heather Neikirk
Special to the Beacon Journal

Published: April 14, 2017 - 09:37 PM
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In this Saturday, Jan. 10, 2009, file photo, a flock of geese fly past a smokestack at the Jeffery Energy Center coal power plant near Emmitt, Kan. Economic forces, pollution concerns and competition from cleaner fuels are slowly nudging nations around the globe away from coal. (AP Photo/Charlie Riedel)


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