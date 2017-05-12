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Plant some history in your garden with heirloom plants

By Lee Reich
Associated Press

Published: May 12, 2017 - 02:22 PM
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This undated photo shows Golden Bantam corn in New Paltz, N.Y. Golden Bantam is a delectable, heirloom variety of corn from which you can save seeds for sharing and for planting in years to come  as long it is grown in isolation from other varieties of corn. (Lee Reich via AP)


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