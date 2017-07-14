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Tips for taking better photos of your garden and wildlife

By Melissa Kossler Dutton
Associated Press

Published: July 14, 2017 - 03:49 PM
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A bright red male cardinal sits in a tree in eastern Tuscon, Ariz. Composing to place the bird on the left in the rule of thirds zone gives room for the bird to look into the frame and creates more impact. (Brenda Tharp via AP)


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