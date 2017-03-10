All CATEGORIES
☰ Menu

Workers with disabilities learn marketable skills at greenhouse near Hartville

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: March 10, 2017 - 01:08 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

GentleBrook client Amanda Yoder fills flower pots with Diamond Scaevola at Miller's Greenhouse in Hartville. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN LIFESTYLE

holly12cut_01
Holly Christensen: Meet Lyra

“Is there a vagina?” I asked the midwife the moment I pushed a baby out of my womb for the final time.

John Rosemond: Exert authority with this formula
booktalk12_mcclelland
Local books and authors: ‘Last Message Received,’ ‘How to Talk Midwestern,’ events and signings
thingstodo0312cut
Things to Do, March 12: Winter Jam, Patti Smith in Cleveland; wind quintet in Hudson; artist appearance at museum - 11:20 PM
CBS drama ‘The Good Fight’ weaves Trump into plot
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next