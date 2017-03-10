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Workers with disabilities learn marketable skills at greenhouse near Hartville

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: March 10, 2017 - 01:08 PM
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GentleBrook client Amanda Yoder fills flower pots with Diamond Scaevola at Miller's Greenhouse in Hartville. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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