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1 in 4 US men have cancer-linked HPV genital infections

By Lindsey Tanner
Associated Press

Published: January 19, 2017 - 11:45 AM
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FILE - In this Aug. 28, 2006 file photo, a doctor holds a vial of the human papillomavirus (HPV) vaccine Gardasil in his Chicago office. A national estimate suggests that nearly half of U.S. men have mostly silent infections caused by the sexually-transmitted human papilloma virus, and that 1 in 4 has strains linked with several cancers. The study was released Thursday, Jan. 19, 2017. (AP Photo/Charles Rex Arbogast, File)


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