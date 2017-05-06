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Schools

Akron-area schools keeping an eye on Netflix show ‘13 Reasons Why,’ urge parents to be watchful too

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 6, 2017 - 05:39 PM | Updated: May 7, 2017 - 01:28 AM
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This image released by Netflix shows Katherine Langford in a scene from the series, "13 Reasons Why," about a teenager who commits suicide. The stomach-turning suicide scene has triggered criticism from some mental health advocates that it romanticizes suicide and even promoted many schools across the country to send warning letters to parents and guardians. The shows creators are unapologetic, saying their frank depiction of teen life needs to be unflinching and raw. (Beth Dubber/Netflix via AP)

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