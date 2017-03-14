All CATEGORIES
☰ Menu

Infant care

Baby bed giveaway aims to prevent infant deaths in Ohio

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal staff writer

Published: March 14, 2017 - 10:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The Baby Box Co., an online retailer, is supplying the Baby Boxes to a number of Ohio hospitals, health departments and other organizations with the hopes to help improve the infant mortality rate. Ohio ranks 43rd among the U.S. states in infant mortality. (Photo courtesy the Baby Box Co.)


MORE IN LIFESTYLE

babybox15cut_web - Handout
Baby bed giveaway aims to prevent infant deaths in Ohio

Simple cardboard baby beds helped Finland make a dramatic improvement in its infant mortality rate.

thirsty15_06
Thirsty Dog Brewing celebrating 20 years; opening new taproom and kitchen near brewery
Beer notes: Fat Head’s, R. Shea win top honors at Art & Ale; marathon challenge; fundraiser for dogs
akrondish15cut_smores01
Akron Dish: Michael’s A.M. expanding; Girl Scout cookies on sale, though new S’mores may be hard to find, High & Low Winery open on Sundays; area churches offering scratch-made eats
weather15cut_5
Things to Do, March 15: Enjoy the snow; wine dinner at Papa Joe’s; free Navy Band concert at Civic; Bollywood spectacular
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next