All CATEGORIES
☰ Menu

Infant care

Baby bed giveaway aims to prevent infant deaths in Ohio

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal staff writer

Published: March 14, 2017 - 10:15 PM | Updated: March 15, 2017 - 03:05 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The Baby Box Co., an online retailer, is supplying the Baby Boxes to a number of Ohio hospitals, health departments and other organizations with the hopes to help improve the infant mortality rate. Ohio ranks 43rd among the U.S. states in infant mortality. (Photo courtesy the Baby Box Co.)


MORE IN LIFESTYLE

wall18cut_1 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Living walls bring interiors to life

At Goodyear’s global headquarters, the walls are alive.

7 garden myths busted — Mary Beth Breckenridge
Area religious events — March 18, 2017 - 10:17 PM
alman0318_1
Plant Lovers’ Almanac: Check out this year’s All-America Selections for your garden
Adopt a pet from Paws and Prayers
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next