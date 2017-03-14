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Infant care

Baby bed giveaway aims to prevent infant deaths in Ohio

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal staff writer

Published: March 14, 2017 - 10:15 PM | Updated: March 15, 2017 - 03:05 PM
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The Baby Box Co., an online retailer, is supplying the Baby Boxes to a number of Ohio hospitals, health departments and other organizations with the hopes to help improve the infant mortality rate. Ohio ranks 43rd among the U.S. states in infant mortality. (Photo courtesy the Baby Box Co.)


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