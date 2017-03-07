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Health

Bacon, soda and too few nuts tied to big portion of U.S. deaths

By Lindsey Tanner
Associated Press

Published: March 7, 2017 - 09:18 PM | Updated: March 8, 2017 - 07:36 AM
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In thisApril 10, 2015 photo, Canadian certified organic farm-raised King Salmon filets are placed on a tray in a store in Fairfax, Va. Overeating or under-eating 10 foods and nutrients contributes to nearly half of U.S. deaths from heart disease, strokes and diabetes, a study released on Tuesday suggests. "Good" foods that were under-eaten include: nuts and seeds, seafood rich in omega-3 fats including salmon and sardines; fruits and vegetables; and whole grains. (AP Photo/Alex Brandon)

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