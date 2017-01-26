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CHRONOLOGY OF DR. THOMAS MALONE AT SUMMA

Chronology of Dr. Thomas Malone at Summa

— Beacon Journal staff report

Published: January 26, 2017 - 11:04 PM
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Dr. Tom Malone, Summa Health Systems chief medical officer (left) and Thomas J. Strauss, Summa's president and chief executive, stand outside of Founders Hall at Wadsworth-Rittman Hospital in Wadsworh on May, 6, 2014. Malone replaced Strauss as president in 2015. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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