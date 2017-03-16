All CATEGORIES
☰ Menu

Health care

Cleveland Clinic closing Medina Hospital’s birthing center at end of June

By Amanda Garrett and Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writers

Published: March 16, 2017 - 11:03 AM | Updated: March 17, 2017 - 11:25 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Erin Marenoski sits for a portrait with her two daughters, Isabella, and Gabriella on Thursday in Medina. Marenoski, who is expecting another baby mid-July, is concerned with having to drive 45-minutes to Akron to deliver since Medina will be shutting down its labor and delivery services on July 1. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN LIFESTYLE

hist0320cut_1
Local history: Developer built luxury apartments near Grace Park, but they didn’t last

Inside the tiled walls of Amelia Flats, the cycle of life was in full rotation. Newlywed couples moved in, welcomed babies, raised families, entered middle age, retired from jobs and ultimately died there.

Start of spring means free Dairy Queen cones and Rita’s Italian ice - 10:45 AM
thingstodo0320cut
Things to Do, March 20: Arts Advocacy Day; artists’ panel at Artspace; storytelling at Goodyear Park library; springtime hike
1party20_15
20 Sweetheart Ball debutantes help raise funds for Special Olympics
The Scene: Historical Society honors women
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next