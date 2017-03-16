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Cleveland Clinic closing Medina Hospital’s birthing center at end of June

By Amanda Garrett and Monica Thomas
Beacon Journal staff writers

Published: March 16, 2017 - 11:03 AM | Updated: March 16, 2017 - 04:50 PM

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