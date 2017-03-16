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Health care

Cleveland Clinic closing Medina Hospital’s birthing center at end of June

By Amanda Garrett and Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writers

Published: March 16, 2017 - 11:03 AM | Updated: March 17, 2017 - 11:25 AM
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Erin Marenoski sits for a portrait with her two daughters, Isabella, and Gabriella on Thursday in Medina. Marenoski, who is expecting another baby mid-July, is concerned with having to drive 45-minutes to Akron to deliver since Medina will be shutting down its labor and delivery services on July 1. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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