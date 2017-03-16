All CATEGORIES
☰ Menu

Health care

Cleveland Clinic closing Medina Hospital’s birthing center at end of June

By Amanda Garrett and Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writers

Published: March 16, 2017 - 11:03 AM | Updated: March 17, 2017 - 11:25 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Erin Marenoski sits for a portrait with her two daughters, Isabella, and Gabriella on Thursday in Medina. Marenoski, who is expecting another baby mid-July, is concerned with having to drive 45-minutes to Akron to deliver since Medina will be shutting down its labor and delivery services on July 1. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN LIFESTYLE

wall18cut_1 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Living walls bring interiors to life

At Goodyear’s global headquarters, the walls are alive.

7 garden myths busted — Mary Beth Breckenridge
alman0318_1
Plant Lovers’ Almanac: Check out this year’s All-America Selections for your garden
Adopt a pet from Paws and Prayers
Home Notes: ‘Wicked Plants’ author coming to Hudson, Artisan Fair at Hower House, cactus show in Cleveland and more
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next