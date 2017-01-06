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Diet resolutions: Tips from the pros on how to lose weight

By Marilynn Marchione
Associated Press

Published: January 6, 2017 - 06:28 PM
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Brian Wansink, a food behavior scientist at Cornell University, poses for a photo in a food lab at the university in Ithaca, N.Y. Wansink says even though it shortens shelf life, move fruits and vegetables out of crisper drawers and put them at eye level. Keep good foods in clear bags or containers and less healthy things like leftover pizza in aluminum foil. In one study, people who put fruits and vegetables on the top shelf ate nearly three times more of them than they did the week before. (AP Photo/Mike Groll)


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