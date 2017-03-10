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Patients told to quit before risky surgery

Doctors are refusing to operate on smokers in some cases. Here’s why the trend will grow.

By Karen Garloch
Charlotte Observer

Published: March 10, 2017 - 05:13 PM
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A cigarette-butt-filled ashtray sitting on a no-smoking coaster. (MCT)


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