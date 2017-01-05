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Giving peanut-based foods to babies early prevents allergies

By Lauran Neergaard
Associated Press

Published: January 5, 2017 - 09:59 AM
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In this photo provided by the Carrie Stevenson, her daughter Estelle holds a bag of peanut snacks in her pediatrician's office at age nine-months, in Columbus, Ohio. Most babies should start eating peanut-containing foods well before their first birthday, say guidelines released Thursday that aim to protect high-risk tots and other youngsters, too, from developing the dangerous food allergy. The new guidelines from the National Institutes of Health mark a shift in dietary advice, based on landmark research that found early exposure dramatically lowers a baby's chances of becoming allergic. (Carrie Stevenson via AP)


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