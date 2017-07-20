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Hints that lifestyle changes might guard against dementia

By Lauran Neergaard
Associated Press

Published: July 20, 2017 - 03:04 PM
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In this Oct. 7, 2003 photo, a section of a human brain with Alzheimer's disease is on display at the Museum of Neuroanatomy at the University at Buffalo, in Buffalo, N.Y. There are no proven ways to stave off Alzheimer's, but a new report raises the prospect that avoiding nine risks starting in childhood just might delay or even prevent about a third of dementia cases. (AP Photo/David Duprey)


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