All CATEGORIES
☰ Menu

How long can people live? New study suggests there’s a limit

By Alicia Chang
Associated Press

Published: October 5, 2016 - 03:48 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - This Feb. 12, 1996 file photo shows Jeanne Calment in Arles, France. Believed to be the world's oldest person, she died at the age of 122 in 1997. New research published in the journal Nature on Wednesday, Oct. 5, 2016 suggests theres a limit to our life span and that the odds of breaking Calments record are small. (AP Photo/File)


MORE IN LIFESTYLE

akrondish05web
Akron Dish: Two new cafes in downtown Akron; more openings

A stray dog and a chameleon have taken up residence on South Main Street in downtown Akron.

beernotes05_06
Beer notes: MadCap opens Friday in Kent; Two Monks launches in Akron; breweriana show
Labor group names McDonald’s in sexual harassment claims - 4:18 PM
Human_Age_Limit93bdf~3
How long can people live? New study suggests there’s a limit - 3:48 PM
thingstodo1005_01
Things to Do, Oct. 5: Cavs open preseason; ‘Living Dead,’ ‘Young Frankenstein’ in theaters; leaves and beers at botanical garden; barbershop in Falls
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next