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How long can people live? New study suggests there’s a limit

By Alicia Chang
Associated Press

Published: October 5, 2016 - 03:48 PM
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This Feb. 12, 1997 photo shows Thomas, 5, looks at Jeanne Calment after he brought her flowers at her retirement home in Arles, southern France. Calment, believed to be the world's oldest person, died at the age of 122 in 1997. New research published in the journal Nature on Wednesday suggests there's a limit to our life span and that the odds of breaking Calment's record are small. (AP Photo/Florian Launette)


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