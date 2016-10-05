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How long can people live? New study suggests there’s a limit

By Alicia Chang
Associated Press

Published: October 5, 2016 - 03:48 PM
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FILE - This Feb. 12, 1996 file photo shows Jeanne Calment in Arles, France. Believed to be the world's oldest person, she died at the age of 122 in 1997. New research published in the journal Nature on Wednesday, Oct. 5, 2016 suggests theres a limit to our life span and that the odds of breaking Calments record are small. (AP Photo/File)


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