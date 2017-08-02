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Like a cut-and-paste tool, gene editing transforms research

By Lauran Neergaard
Associated Press

Published: August 2, 2017 - 02:25 PM
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In this microscope photo provided by Oregon Health & Science University, human embryos grow in a laboratory for a few days after researchers used gene editing technology to successfully repair a heart disease-causing genetic mutation. The work, a scientific first led by researchers at Oregon Health & Science University, marks a step toward one day preventing babies from inheriting diseases that run in the family. (Oregon Health & Science University via AP)


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