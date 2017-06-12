All CATEGORIES
☰ Menu

Health

Obesity rising in nations rich and poor, especially in kids

By Mike Stobbe
Associated Press

Published: June 12, 2017 - 02:29 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this July 24, 2008 file photo, obese patients wash their plates after lunch at the Aimin Fat Reduction Hospital in Tianjin, China. The hospital uses a combination of diet, exercise and traditional Chinese acupuncture to treat rising obesity rates. Research released Monday found the obesity epidemic is getting worse in most parts of the world, according to data between 1980 and 2015. (AP Photo/Ng Han Guan)


MORE IN LIFESTYLE

obesity13cut Ng Han Guan - AP
Obesity rising in nations rich and poor, especially in kids - 11:49 PM

NEW YORK: The global obesity problem now affects 1 in 10 people in the world, it is rising in countries rich and poor, and in many countries it is increasing faster in children than adults, according to a new study.

thingstodo0613_02
Things to Do, June 13: Paul Simon at Nautica; NPR TV critic at Cedar Lee; Apollo’s Fire in Bath; free concerts; Goodyear historical hike - 10:48 PM
cardio27_web
Quick action avoids heartbreak for family of new mom experiencing rare maternity complication
hist12cut_01
Local history: Rubber Bowl crowds gasped and shrieked at Jimmie Lynch’s Death Dodgers
Cooking classes: Farmers markets, grilling
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next