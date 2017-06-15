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Phone app helps doctors reframe opioid talks with patients

By Carla K. Johnson
Associated Press

Published: June 15, 2017 - 11:47 AM
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In this May 4, 2017 photo, Melissa Jones, center, a nurse educator with Alosa Health, speaks with social worker Jean Easter, left, and physician's assistant Emily Braunegg in the lunch room of a medical office in Monroeville, Pa. Jones visits medical offices in western Pennsylvania, to educate doctors and their teams about new opioid prescribing guidelines. (AP Photo/Carla K. Johnson)


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