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Technology

Under the covers: Sleep technology explodes

By Anne D’Innocenzio
Associated Press

Published: July 10, 2017 - 06:21 PM
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In this July 2017, photo, John Yelverton demonstrates the sleep technology that not only tracks your sleeping patterns, but works in concert with a number of features of the Sleep Number 360 Smart Bed, including a foot warming element, adjustable side comfort, head and foot raising capability and an analysis of how well a person slept. A number of companies are incorporating sleep science into products that help people track and improve the quality of their sleep. (AP Photo/Rogelio V. Solis)


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Pillows that track your snoozing patterns? A bed that adjusts based on how much you twist and turn? Companies are adding more technology into their products, hoping to lure customers craving a better night’s sleep.

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